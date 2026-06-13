/Weather News : ऋतुचक्रातून पावसाळा नाहीसा होतोय? विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा ऑरेंज अलर्ट, राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये संततधार?

Weather News : अगदी बिहारपर्यंत मान्सूननं मजल मारली असली तरीही महाराष्ट्रातील निडवडक क्षेत्र वगळता हा मोसमी पाऊस अद्यापही अपेक्षेइतका बरसत नाहीये. बरं, जिथं मान्सून पोहोचला आहे तिथंसुद्धा काही समाधानकारक स्थिती आहे असं नाही. त्यातच वादळाचं सावट आणि विदर्भाकडे पुन्हा होणारी तापमानवाढ, यामुळं महाराष्ट्राच्या हवामानानं तज्ज्ञांसह सामान्य नागरिकांच्या चिंतेत भर टाकली आहे. पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यातील विदर्भ क्षेत्राला उष्णतेच्या लाटेसदृश्य वातावरणामुळं ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तर, दक्षिण कोकणासह राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरी पाहायला मिळतील. उर्वरित राज्याकडे पावसाची वाट पाहण्यावाचून पर्याय नाही हेच हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
विदर्भात वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर इथं उष्णतेची लाट येईल. तर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर इथं उष्ण आणि दमट हवामानाची स्थिती नागरिकांपुढं अडचणी निर्माण करताना दिसेल. उर्वरित राज्यात ढगाळ वातावरणामुळं मान्सूनची आस आणखी वाढेल.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये हवामान बदलाचे परिमाण अधिक प्रमाणात दिसत असून, मागील काही दिवसांपासून शहरात रात्रीच्या तापमानातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. मुंबईच्या शहरातील कुलाबा केंद्रात गेल्या 57 वर्षांतील जून महिन्यातील सर्वाधिक किमान तापमानाची नोंद शुक्रवारी करण्यात आली. जिथं किमान तापमानाचा आकडा 30.2 अंशांवर पोहोचला होता. पुढील 24 तासांमध्ये हे चित्र फारसं सुधारणार नाही.
दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, सांगली इथं पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, कोल्हापुरात ढगाळ वातावरणाची शक्यता आहे. पुढील 12 तासांमध्ये हे बदल वेगानं होतील, तर वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमी इतका असे असा प्राथमिक अंदाज आहे. मराठवाड्यातही पावसाचा अंदाज असून, लातूर, नांदेड, धाराशिवमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
हवामानाचं हे चित्र आणि उकाड्याचा वाढलेला मुक्काम पाहता महाराष्ट्रातून पावसाळा ऋतू नाहीसा होतोय की काय? असाच चिंताजनक सूर अनेजकण आळवत आहेत. मान्सूनची संथ गतीने होणारी वाटचाल तज्ज्ञांनाही चिंतेत टाकत असून, एल निनोचेच हे परिणाम असल्याचं म्हटलं जात आहे. किंबहुना मे महिन्याप्रमाणं जूनमध्येही उकाडा कायम असल्या कारणानं यंदाचा पावसाळाही उन्हाळी असेल असा चिंता वाढवणारा अंदाज यंत्रणांनी दिल्यानं शेतकऱ्यांनाही पेरणीची घाई करु नका असं आवाहन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना केलं आहे.