मान्सूननं ओलांडली महाराष्ट्राची हद्द; तरीही राज्यात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा?

Maharashtra Weather News : मान्सून परतला मग ऑक्टोबर हिटमध्ये बरसणाऱ्या जलधारा आल्या कुठून? जाणून घ्या सविस्तर हवामान वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Oct 14, 2025, 07:22 AM IST
Maharashtra Weather News : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मागील 48 तासांपासून उकाडा तुलनेनं वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. सूर्य डोक्यावर आल्यानंतर उष्मा अधिक जाणवत असून, शहराच्या किनारपट्टी भागांमध्ये आणि खाडी क्षेत्रांमध्ये हवेत असणाऱ्या आर्द्रतेमुळं सूर्याचा दाह अधिक तापदायक ठरत आहे. तिथं कोकण, विदर्भाकतही अशीच स्थिती असून, कमाल तापमानाचा आकडा 34 अंशांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्यात अद्यापही थंडीची सुरूवात झालेली नसून, मान्सूननं मात्र वेगानं माघार घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. तरीही राज्याच्या काही भागांमध्ये थेट विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा का बरं देण्यात आलाय? 

महाराष्ट्रातून मॉन्सून हद्दपार: आयएमडी

गडचिरोलीचा काही भाग वगळता महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांतून आणि किनारपट्टी राज्य असणाऱ्या गोव्यातून सोमवारी (13 ऑक्टोबर) मॉन्सूननं परतीच्या वाटेदरम्यान हद्द ओलांडली. परतीच्या मॉन्सूनची दक्षिणसीमा कारवार, कलबुर्गी, निजामाबाद, कांकेर, केओंझारगड, सागर बेट, गुवाहाटी मार्गे जात आहे. ज्यामुळं पुढच्या 2 ते 3 दिवसांत मॉन्सून तेलंगणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या उर्वरित भागांतूनही बाहेर पडण्याची शक्यता वर्चवण्यात येत आहे.

एकिकडे मान्सूननं माघार घेतल्याचं वृत्त असलं तरीही राज्याच्या दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या सरींचा प्राथमिक अंदाज आहे. बंगालच्या उपसागरात तामिळनाडूच्या दक्षिण किनारपट्टी लगत चक्राकार वारे तयार होत असल्या कारणानं राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होत आहे. 

देशाच्या उत्तरेकडे वाढला थंडीचा कडाका 

जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली असून, त्याचा परिणाम राजस्थान, मध्य भारतापर्यंत दिसत असून इथंही तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. अतीव पर्वतीय भागांमध्ये हिमवर्षावास सुरुवात झाली असून, तिथून वाहत येणाऱ्या शीतलहरींचा प्रभाव आता महाराष्ट्रापर्यंत कधी पोहोचचो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

कसा सुरुय मान्सूनचा परतीचा प्रवास?
महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांतून (गडचिरोलीचा काही भाग वगळता) आणि गोव्यातून सोमवारी (13 ऑक्टोबर 2025) मॉन्सूनने परतीच्या वाटचाल सुरू केली. परतीच्या मॉन्सूनची दक्षिणसीमा कारवार, कलबुर्गी, निजामाबाद, कांकेर, केओंझारगड, सागर बेट, गुवाहाटी मार्गे जात आहे. 

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सध्या हवामान कसे आहे?
मागील ४८ तासांत उकाडा वाढला असून, कमाल तापमान 34 अंशांपर्यंत पोहोचले आहे. किनारपट्टी आणि खाडी भागांत आर्द्रतेमुळे सूर्याचा उष्मा अधिक तापदायक जाणवत आहे. 

उत्तर भारतात हवामानाची स्थिती काय आहे?
जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशात थंडीचा कडाका वाढला असून, अतीव पर्वतीय भागांत हिमवर्षाव सुरू झाला आहे. याचा प्रभाव राजस्थान, मध्य भारतापर्यंत दिसत असून, तापमानात घट होत आहे. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

