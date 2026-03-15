सांभाळा! राज्यात उन्हाचा तडाखा थैमान घालतानाच वादळी पावसाचा इशारा; कुठं उष्णतेची लाट कायम?

Maharashtra Weather News : फक्त महाराष्ट्र नव्हे, तर उत्तर भारतातही हवामानात असंख्य बदल होण्यास सुरुवात झाली असून, याच हवामान बदलांमध्ये देशाच्या बहुतांश राज्यांना पावसाचाही इशारा देण्यात आला आहे. पुढील 24 तासांमध्ये काय आहे हवामान अंदाज? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Mar 15, 2026, 07:17 AM IST
Maharashtra weather news 15 march 2026 rain alert heatwave in vidarbha humid conditions in mumbai konkan latest update

Maharashtra weather news : मुंबई शहर आणि उपनगरांसह कोकण किनारपट्टी भागांमध्ये मागील 24 तासांपासून दमट हवामानात वाढ झाल्यामुळं नागरिकांची होरपळ झाल्याचं दिसून आलं. रात्रीच्या वेळी मात्र या तापानात अंशत: घट झाल्याची बाबही निदर्शनास आली. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उष्मा वाढत असून, इथं पारा चाळीशीच्या घरात आणि काही भागांमध्ये चाळीशीचा आकडा ओलांडताना दिसत आहे. तर मध्य महाराष्ट्रासह विदर्भाच्या काही भागांमध्ये मात्र वेगळं चित्र पाहायला मिळत आहे.

हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यात एकिकडे उष्णतेचा तडाखा आणखी तीव्रतेनं बसणार असल्याची चिन्हं असतानाच दुसरीकडे मात्र मध्य महाराष्ट्रासह उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. लख्ख सूर्यप्रकाश असतानाच अचानक दाटून येणारे काळे ढग आणि त्यानंतर पावसाची हजेरी राज्यात विचित्र हवामान बदलांचे संकेत देताना दिसेल. 

कसे सुरुयत हवामान बदल? 

मराठवाड्यापासून दक्षिण कर्नाटकापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असून, त्याच कारणास्तव महाराष्ट्रात पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. राज्यात एकीकडे अमरावतीमध्ये सर्वाधिक 41 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद होत असतानाच काही भागांमध्ये मात्र पावसाळी ढगांचं सावट पाहायला मिळणार आहे. 

पुढील 24 तासांमध्ये राज्यात वादळी पावसाच्या सावटासह विदर्भात प्रामुख्यानं अमरावती, अकोला इथं उष्णतेच्या लाटेचा इशारा असून, मराठवाड्यात बीड, धाराशिव इथं मात्र वादळी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे सातारा, सांगली आणि सोलापूर इथंही या अवकाळीचा तडाखा बसेल. तर, कोकण किनारपट्टीवर दमट हवामानाचा इशारा असल्यानं इथं उष्मा तुलनेनं अधिक भासेल. दिवस मावळतीला गेल्यानंतर मात्र हा दाह काहीसा कमी होईल.

पर्यटनासाठी कसं आहे हवामान? 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीच्या माहितीनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीर इथं 15 आणि 16 मार्च रोजी हवामानात काही बदल झाल्याचं दिसून येईल. तर, लडाखसारख्या अनेक भागांमध्ये गारपीटीचा इशारा देण्यात आला आहे. पावसाच्या या संकेतामुळं देशातील या राज्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

