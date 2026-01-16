उत्तर भारतात शीतपेटीइतका हातपाय सुन्न करणारा गारठा; शीतलहरींचा महाराष्ट्रावर अनपेक्षित परिणाम

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार दिल्ली, उत्तर भारत आणि अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढणार असल्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. शिमला, मसूरी, श्रीनगर अशा भागांमध्ये थंडीचा कडाका प्रचंड वाढणार असून, दिवसा सूर्यप्रकाश अधिक प्रखर असला तरीही हाडं गोठवणारी थंडी या भागांतून काढता पाय घेणार नाही. महाराष्ट्रावरही या शीतलहरींचा परिणाम होणार असून, दिवसा सूर्यप्रकाश अधिक तीव्र असेल तर, रात्री आणि पहाटे गारठा अधिक असेल असा स्पष्ट इशारा आयएमडीनं जारी केला आहे.
इथं महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून दक्षिणेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा अधिक प्रभाव पाहायला मिळाला. ज्यामुळं वातावरण बहुतांशी ढगाळ होतं. मात्र, आता ही स्थिती निवळल्यामुळं राज्यातील किमान आणि कमाल तापमानात 2 ते 3 अंशांनी चढ-उतार होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. राज्यात प्रामुख्यानं मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात 2 ते 3 अंशांची तापमानात घट अपेक्षित असून, त्यानंतर मात्र तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात होईल असा अंदाज आहे.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि कोकण किनारपट्टीवर आकाश निरभ्र आणि काही भागांमध्ये ढगाळ राहील. तर, मुंबईत सरासरी तापमानाचा आकडा 32 ते 33 अंशांदरम्यान असेल. किमान आकडा 17 अंशांदरम्यान राहील. ज्यामुळं हवेत गारठा कायम राहणार आहे. कोकणातही अशीच स्थिती असून, दुपारच्या वेळी असणारा उष्मा मात्र असह्य होऊ शकतो असा इशारा आहे. राज्याच्या पश्चिमेकडे असणाऱ्या घाट क्षेत्रात पहाटे आणि सायंकाळी गारठा पाहायला मिळू शकतो. थंडीचा जोर इथं तुलनेनं कमी असला तरीही अल्हाददायक गारठा मात्र आणखी काही दिवस मुक्कामी असेल.
स्कायमेट या खासगी हवामान संस्थेनं देशातील हवामानाविषयी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार दिल्लीपासून वर उत्तरेकडे पुढील 48 तासांचा कालावधी अती थंडी आणि धुक्याचा असेल. देशाच्या राजधानीमध्ये थंडीची लाट सक्रिय होणार असून, त्यानंतर मात्र तापमानात वाढ होईल. 16 जानेवारी 2026 रोजी आणखी एक पश्चिमी झंझावात हिमालय क्षेत्रामध्ये प्रवेश करत असून, त्याचा परिणाम पर्वतीय भागांमध्ये दिसून येईल.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंच्या पर्वतीय भागांमध्ये पश्चिमी झंझावातामुळं बर्फवृष्टी आणि पावसाच्या इशाऱ्यामुळं हातपाय सुन्न पाडणारी थंडी असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. तर, पुढील 2 ते 3 दिवस उत्तर भारतात दाट धुक्यामुळं वाहतुकीवरही थेट परिणाम होताना दिसतील. बहुतांशी उत्तरेकडे हवामान कोरडं असेल, तर दक्षिणेकडे मात्र हवामानातील दमटपणा वाढेल असा इशारा हवामान यंत्रणांनी जारी केला आहे.