पाऊस, गारठा अन् धुकं... राज्यापासून देशापर्यंत चिंता वाढवणारा हवामान अंदाज; कुठं बिघडणार परिस्थिती?

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग आणि हवामान विभागाच्याच मुंबई शाखेनं महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये मागील 24 तासांत थंडीचा कडाका तुलनेनं कमी होऊन किमान तापमानात वाढ होईल असं स्पष्ट केलं होतं. ज्यानंतर आता पुढच्या 24 तासांसाठी जारी करण्यात आलेल्या हवामान अंदाजानुसार राज्यात किमान आणि कमाल तापमानात चढ-उतार शक्य असून, गारठा कायम राहण्याचा आहे.
महाराष्ट्रात सध्या निफाड, धुळे इथं तापनाच्या नीचांकी आकड्याची नोंद करण्यात येत असून हा आकडा 5.5 ते 6.8 अंशांच्या श्रेणीत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये थंडीच्या लाटेसम परिस्थिती नसली तरीही इथं गारठा मात्र कायम असल्या कारणानं ठिकठिकाणी शेकोट्या पाहायला मिळत आहे. 17 डिसेंबर 2025 रोजी कोकणापासून मुंबई, पालघर, ठाणे इथं दुपारच्या वेळी डोक्यावर सूर्य थयथयाट करणार असला तरीही तो मावळतीला जात असतानाच तापमानात घट होण्यास सुरुवात होऊन हा गारठा पुढं पहाटेपर्यंत कायम राहणार आहे.
उत्तर महाराष्ट्रात तुलनेनं अधिक गारठा असेल, तर राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये धुक्याची दाट चादर असल्यानं पुढची वाट या धुक्यातच हरवून जाणार आहे. प्रामुख्यानं राज्याच्या घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये धुक्याच्या चादरीमुळं दृश्यमानतेवर थेट परिणाम दिसून येईल ज्यामुळं वाहनचालकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
कोकणातील सध्याचं वातावरण पाहता हापूस आंब्यासाठी ते पोषक आहे. रात्री पडणारी थंडी यामुळे आंबा मोहरासाठी पोषक वातावरण असल्याचं बागायतदार सांगतात. सध्या कोकणात रात्रीच्या वेळेला कडाक्याची थंडी आणि दिवसा कडकडीत ऊन असं वातावरण आहे. त्यामुळे वातावरण बदलाने मागील काही महिने चिंतेत असलेला हापूस उत्पादक शेतकरी सध्या वातावरणाच्या बाबतीत समाधान व्यक्त करतोय.
आयएमडीच्या अंदाजानुसार देशात कडाक्याची थंडी आणि धुकं असतानाच आता पावसाचीही शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात हवामान प्रणालीतील बदलांमुळं 17 ते 20 डिसेंबरदरम्यान धुकं आणि पावसाची स्थिती असेल, तर दक्षिण भारतात तेलंगणा, अंतर्गत कर्नाटक इथं शीतलहरीसम स्थिती असेल.
दक्षिण आसाम आणि नजीकच्या भागांमध्ये एक चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती सक्रिय होत असून, 17 डिसेंबरच्या रात्रीपासून हिमालयाच्या क्षेत्रात एक पश्चिमी झंझावात नव्यानं सक्रिय होताना दिसत आहे. दरम्यान स्कायमेटच्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेट समुहासह तामिळनाडूमध्ये हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळं थंडीच्या दिवसांत देशाच्या काही भागांत पावसाची हजेरी असणार हेच आता स्पष्ट होत आहे.