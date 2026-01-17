English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • कुठं गेली थंडी? आठवडी सुट्टीला हिवाळी सहलीचे बेत फसणार? पाऊस अन् उकाड्याच्या अंदाजानं साऱ्यांचीच तारांबळ

कुठं गेली थंडी? आठवडी सुट्टीला हिवाळी सहलीचे बेत फसणार? पाऊस अन् उकाड्याच्या अंदाजानं साऱ्यांचीच तारांबळ

Maharashtra Weather  News : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यात पुढील 24 तासांमध्ये तापमानवाढीस सुरुवात होत असून, किमान तापमानातही वाढ होण्याचा अंदाज यंत्रणेनं वर्तवला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 17, 2026, 07:36 AM IST
Maharashtra Weather  News : सातत्यानं सुरू असणाऱ्या हवामानबदलांचा परिणाम आता थेट ऋतूचक्रावर होत असून हिवाळ्यातही पावसाची हजेरी पाहणं ही नवी बाब ठरलेली नाही. महाराष्ट्रातही गेले काही दिवस असंच चित्र पाहायला मिळालं असून, परिणामी पुढील 24 तासांमध्ये राज्याच्या किमान तापमानात 3 ते 4 अंशांची वाढ अपेक्षित असल्याचा इशारा हवामान विभागानं वर्तवला आहे. राज्याच्या कलमाल तापमानात वाढ होत असल्यामुळं दिवसा उकाडा अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. 

पुढच्या 24 तासात थंडी नव्हे, उकाडा वाढणार...

उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ वगळता राज्याच्या उर्वरित भागांमध्ये किमान तापमानाच वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यामुळं दिवसा आणि दुपारी उष्मा अधिक जाणवत असून कोकण किनारपट्टी, रायगड, ठाणे, मुंबईमध्ये दमट हवामान असेल असा प्राथमिक अंदाज यंत्रणांनी वर्तवला आहे. तर राज्याच्या घाटमाथ्यावर पहाटे आणि दिवस मावळतीला गेल्यावर गार वारे सुटतील. मात्र दुपारच्या वेळी तप्त सूर्यकिरणांचा मारा सोसावा लागणार आहे असा इशारा हवामान विभागानं देत नागरिकांना सतर्क केलं आहे. राज्यात सध्या कोणतीही थंडीची लाट सक्रिय नसून पुढच्या 24 तासांमध्ये आठवडी सुट्टीचा बेत आखत जर हिवाळी सहलींचे बेत राज्यात किंवा राज्याबाहेर आखणार असाल तर या हवामान बदलांमुळे तारांबळ उडू शकते असा इशारा आहे. 

आयएमडीकडून कोणत्या राज्यांना सतर्कतेचा इशारा?

फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर, भटकंतीसाठी राज्याबाहेर जाणाऱ्यांनीसुद्धा हवामानाच्या पूर्वानुमानाचा अंदाज घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. पश्चिम उत्तर भारतामध्ये थंडीचा कडाका असून इथं धुक्यानंही अडचणी वाढवल्या आहेत. द्यामुळं उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ, झारखंड इथं थंडीच्या लाटेचा इशारा आहे. 

हेसुद्धा वाचा : मुंबईच्या महापौर पदासाठी शिंदे ठाकरे बंधूंसोबत? स्वत: म्हणाले, 'आमची आणि भाजपाची...'

 

जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये हलका हिमवर्षाव आणि पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, पंजाबमध्ये 18, 19 आणि 22 जानेवारीला पावसाचा इशारा आहे. तर, 19 ते 22 जानेवारीला हरियाणा, चंदीगढमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पश्चिमी झंझावात सक्रिय असल्या कारणानं देशाच्या उत्तरेकडे थंडी वाढणार असल्याचा इशारा आहे. जम्मू काश्मीरच्या मैदानी क्षेत्रांमध्येसुद्धा हलक्या पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. दक्षिण भारतातही तामिळनाडू आणि केरळसह कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागाला पावसाळी ढगांसह हलक्या सरींचा इशारा देण्यात आला आहे. 

