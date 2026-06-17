पुढील 24 तास उष्ण- दमट हवामानाचे; राज्यात पावसाळ्याच्या दिवसांत येणार उष्णतेची लाट

Maharashtra Weather News : मुंबईसह कोकण किनारपट्टी क्षेत्र, मराठवाडा आणि विदर्भात प्रचंड प्रमाणात उकाडा सुरूच असून, अद्यापही हा उष्मा कमी होण्याचं नाव घेत नाहीय. ही परिस्थिती कायम असतानाच पश्चिम महाराष्ट्रावरही सध्या पावसाची अवकृपाच पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं पुढील 24 तासांमध्ये हवामानाचं आणखी भीषण रुप पाहायला मिळेल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यात मान्सूनच्या विलंबामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.. पुढील पाच दिवस मान्सूनचा पाऊस होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. अल निनो आणि आयओडी (Indian Ocean Dipole) यांच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय होण्यास आणखी वेळ लागू शकतो, अशी माहिती हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एस. डी. सानप यांनी दिली. मान्सून सर्वदूर पोहोचेपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे सध्या राज्यात काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे पण तो मान्सून चा नसणार आहे.
राज्यात गोंदिया, गडचिरोली, जळगाव, ब्रह्मपुरी इथं पारा 40 अंशांवर असून उर्वरित राज्यात मात्र हाच पारा चाळीशीखाली आहे. राज्यातील नीचांकी तापमानाची नोंद महाबळेश्वरमध्ये करण्यात आली असून, तिथं पारा 18.5 अंशांवर पोहोचला. एकिकडे राज्यात पावसानं ओढ दिलेली असतानाच दुसरीकडे जून महिनाअखेर आली तरीही उकाडा काही कमी झाला नसल्यानं आता हा उन्हाळा नेमका कुठवर टिकून राहतो, हाच चिंतातूर करणारा प्रश्न जो-तो विचारत आहे. हवामान विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांत पावसाच्या तुरळक सरी वगळता उर्वरित भागात मात्र उकाडा कायम असेल.
राज्यातील अनेक भागातील पुढील काही दिवस उष्ण आणि दमट हवामानाचा प्रभाव कायम राहणार असून विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे दुसरीकडे कोकण मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागात मेघगर्जनेसह विजांच्या कडकडाटात हलक्या पावसाची शक्यताही हवामान विभागानं वर्तवली आहे.
राजस्थानच्या पश्चिमेपासून पश्चिम बंगालच्या मैदानी क्षेत्रापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला असून, त्यामुळं तेलंगणा, ओडिशा, बिहार, झारखंड इथं मान्सूनच्या आगमनास अनुकूल स्थिती पाहायला मिळत आहे. मात्र, इथं अरबी समुद्रावरील मान्सूनच्या वाऱ्यांना मात्र प्रगतीची वाट सापडेनाशी झाली आहे. ज्यामुळं महाराष्ट्रातील मान्सूनचा प्रवास पहिल्या टप्प्यातच ठप्प झाला आहे. परिणामी आणखी आठवडाभरतरी राज्यात पावसाची प्रतीक्षा कायम असेल असाच प्राथमिक अंदाज यंत्रणांनी वर्तवला आहे.