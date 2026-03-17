ताशी 40 किमी वेगानं वारे अन् मेघर्जनेसह पाऊस; राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांना वादळी जलधारांचा इशारा?

Maharashtra weather news : मार्च, एप्रिल आणि मे महिना म्हटलं की उकाड्यानं हैराण होणाऱ्या नागरिकांचं चित्र डोळ्यांसमोर येतं. किंबहुना हे चित्र मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात अनुभवताही आलं. कारण होतं ते म्हणजे राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय असणारी उष्णतेची लाट. विदर्भापासून मुंबई कोकणापर्यंत या उष्णतेच्या झळांनी नागरिक बेजार होत असतानाच अचानक वाऱ्यांची दिशा बदलली, उत्तरेकडील राज्यांमध्ये पश्चिमी झंझावात सक्रिय झाला आणि दक्षिणेकडील स्थितीचाही परिणाम महाराष्ट्रावर दिसून आला. ज्यामुळं पावसाळी ढगांनी अनेक जिल्हे व्यापल्यानं मागील 24 तासांमध्ये कमाल तापमानात काही अंशांची घट झाली. येत्या 24 तासांमध्येसुद्धा ही उष्णतेची लाट आणखी ओसरणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
आठवडभारपासून उन्हाचे चटके सोसणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रासह अनेक जिल्ह्यांना तापमानातील घट दिलासा देऊन जाणार आहे. ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वारे वाहणार असून, विजा आणि मेघगर्जनेसह राज्यात पुढील चार दिवस बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज आहे.
पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं दक्षिण महाराष्ट्रात पावसाचं प्रमाण अधिक राहील. तेलंगणा आणि कर्नाटक सीमेनजीक वादळी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळं राज्यात पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती झाल्याचा अंदाज आहे. 18 ते 20 मार्चदरम्यान विदर्भासह मराठवाड्यालाही पाऊस झोडपणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ऐन रब्बी हंगामातील पिकांच्या काढणीवेळीच अनेक जिल्ह्यांत वादळी वारे, मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यानं शेतकऱ्यांच्या चिंतेत मात्र भर पडली आहे.
गुजरात आणि लगतच्या महाराष्ट्रावर वाऱ्याची प्रतिचक्रीय स्थिती तयार असल्यानं त्यामुळे मागील आठवडाभर उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा विदर्भाला बसला. मात्र आता विदर्भापासून दक्षिण मध्य महाराष्ट्रापर्यंत वाऱ्याची द्रोणीय स्थिती तयार झाल्यामुळे बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रावरून राज्याच्या दिशेने बाष्पयुक्त वारे येत आहेत. सोसाट्याचे वारे वाहून मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
यंदा महिन्याच्या मध्यान्हातच जिल्ह्यातील तापमानाने उच्चांक गाठल्यानं कोकणातील काही भागांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं पाहायला मिळालं. सकाळी 10 वाजताच उन्हाची तीव्रता जाणवू लागली असून, दुपारी 12 नंतर उन्हाचे चटके बसत असल्याने नागरिकांअभावी रस्ते ओस पडले आहेत. कडाक्याच्या उन्हामुळे काही जिल्ह्यातील जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. तर, अनेक नदी-नाले आतापासूनच कोरडे पडू लागले असून, ग्रामीण भागातील विहिरींची पातळी झपाट्याने खालावत आहे.