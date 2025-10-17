सूर्य मावळताच सुरू होणार पावसाचं थरारनाट्य; विजा कडाडणार, वारं उधळणार... काळे ढग धडकी भरवणार अन्....

Maharashtra weather News : हवामान विभागाच्या पूर्वानुमानानुसार मागील 24 तासांमध्ये राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये सायंकाळी अचानक पावसाळी वातावरण पाहायला मिळालं. कुठे सोसाट्याचा वारा सुटला, कुठे ढगाळ वातावरणानं धडकी भरवली, तर कुठे विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना होत पावसानं हजेरी लावली. अशा या वातावरणाचं चित्र येत्या 24 तासांमध्येही कायम राहणार असून, राज्यात प्रामुख्यानं मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेकडून वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजानुसार कोकणापासून थेट गोव्यापर्यंत मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुढील 24 तासांमध्ये पावसाची हजेरी असेल. तर, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात मात्र हवामान कोरडं राहणार असून पहाटेच्या तापमानात घट नोंदवण्यात येईल. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमी इतका असेल. तर, काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये दिवस मावळतीला गेल्यानंतर पावसाचं हे थरारनाट्य सुरू होईल असाही प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
एकिकडे मान्सूनच्या परतीच्या चर्चा असतानाच दुसरीकडे पावसानं हजेरी लावणं म्हणजे नेमकं काय समजावं? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत असताना आता त्यामागची कारणंही समोर आली आहेत. अरबी समुद्राच्या आग्नेयेला लक्षद्वीप, केरळ, कर्नाटकचा दक्षिम भाग इथं कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होणार असून, त्यामुळं ही प्रणाली राज्यातील पावसास कारणीभूत ठरत असल्याचं म्हटलं जात आहे. अरबी समुद्रातील ही प्रणाली सरत नाही, तोच बंगालच्या उपसागरामझ्येही नव्यानं कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होत असल्या कारणानं आता दिवाळीच्या आठवड्यात या प्रणालीमुळं पावसाच्या सरी बरसणार का? हाच चिंतातूर करणारा प्रश्न उभा राहत आहे.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपयाhttps://t.co/jw7yrf8Es5 भेट घ्या. pic.twitter.com/I6em1yFp92
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) October 16, 2025
मागील 24 तासांमध्ये महाराष्ट्रात हवामान कसं होतं?
हवामान विभागाच्या पूर्वानुमानानुसार, राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये सायंकाळी अचानक पावसाळी वातावरण पाहायला मिळालं. काही ठिकाणी सोसाट्याचा वारा सुटला, ढगाळ हवामानानं धडकी भरवलं, तर काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेसह पावसानं हजेरी लावली.
येत्या 24 तासांमध्ये हवामान कसं राहील?
हे वातावरण येत्या 24 तासांमध्येही कायम राहणार आहे. राज्यात प्रामुख्यानं मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता आहे. दिवसाच्या मावळतीला गेल्यानंतर पावसाचं थरारनाट्य सुरू होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
कोणत्या भागांत पावसाची शक्यता आहे?
हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनुसार, कोकणापासून गोव्यापर्यंत, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुढील 24 तासांमध्ये पावसाची हजेरी असेल. काही भागांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.