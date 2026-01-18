English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रासाठी पुढील 24 तास महत्त्वाचे; पुन्हा येतेय लाट, हवामान खात्याचा अलर्ट

Maharashtra Weather News : राज्यात सध्या वातावरणात चढ उतार जाणवत असून दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवत आहे. पण हवामान खात्याने दिलेल्या अलर्टनुसार राज्यातील तापमानात पुढील 24 तासांमध्ये बदल पाहिला मिळणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 18, 2026, 08:21 AM IST
Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात काही भागात पुढील 24 तासांमध्ये हवामानात बदल पाहिला मिळणार असल्याचे हवामान खात्याने वर्तवलं आहे.  भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, मुंबईत हवामान आल्हाददायक राहणार असून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा थंडीची लाट येणार आहे. तर काही ठिकाणी धुकं तर काही ठिकाणी पावसाची रिपरिप असणार आहे.  पुढील 24 तासांत राज्याच्या किमान तापमानात 3 ते 4 अंश सेल्सिअसची वाढ होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. 

राज्यासह मुंबईत कसं असेल हवामान?

राज्यात सध्या थंडी कमी जास्त प्रमाणात आहे. अनेक ठिकाणी दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवतोय. अशात राज्यात पुन्हा एकदा थंडीची लाट येणार असल्याची शक्यता असून खासकरुन उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात थंडी वाढणार आहे. कोकण विभागासह राज्यातील अनेक भागांत आज हवामान मुख्यतः निरभ्र राहण्याचा अंदाज  व्यक्त करण्यात आला आहे. तर मुंबईबद्दल बोलायचं झालं तर इथे हवामान कोरडं असेल तर दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सकाळी आणि रात्री हवेत किंचित गारवा जाणवले मात्र दिवसा उष्णतेने मुंबईकर बेहाल होणार आहेत. 

पुणे शहरात कसं असेल वातावरण?

पश्चिम महाराष्ट्रात पहाटे थंडीचा प्रभाव अधिक जाणवेल असून त्यानंतर दिवसभर तापमानात वाढ जाणवणार असल्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तर गेल्या काही दिवसांपासून किमान आणि कमाल तापवण्यात वाढ झाली असून थंडीचा जोर ओसरला आहे. शहर आणि परिसरात रात्री आणि पहाटेच्या वेळी हवेत गारवा जाणवत असला तरी दुपारनंतर मात्र उन्हाचा पारा अधिक तीव्र होत आहे. त्यामुळे काही भागात दमट वातावरणाची अनुभुती नागरिकांना येत आहे.

कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या ठिकाणी सूर्यदेव प्रसन्न राहणार आहे. पुढील 4 - 5 दिवसांत कमाल तापमानात कोणताही मोठा बदल दिसणार नाही. तसंच, पुढील 7 दिवसांत किमान तापमानातही मोठी घट किंवा वाढ होण्याची शक्यता नसल्याने थंडीचा जोर स्थिर राहणार असल्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 18 january 2026weather forecast

