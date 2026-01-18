महाराष्ट्रासाठी पुढील 24 तास महत्त्वाचे; पुन्हा येतेय लाट, हवामान खात्याचा अलर्ट

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात काही भागात पुढील 24 तासांमध्ये हवामानात बदल पाहिला मिळणार असल्याचे हवामान खात्याने वर्तवलं आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, मुंबईत हवामान आल्हाददायक राहणार असून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा थंडीची लाट येणार आहे. तर काही ठिकाणी धुकं तर काही ठिकाणी पावसाची रिपरिप असणार आहे. पुढील 24 तासांत राज्याच्या किमान तापमानात 3 ते 4 अंश सेल्सिअसची वाढ होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या थंडी कमी जास्त प्रमाणात आहे. अनेक ठिकाणी दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवतोय. अशात राज्यात पुन्हा एकदा थंडीची लाट येणार असल्याची शक्यता असून खासकरुन उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात थंडी वाढणार आहे. कोकण विभागासह राज्यातील अनेक भागांत आज हवामान मुख्यतः निरभ्र राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर मुंबईबद्दल बोलायचं झालं तर इथे हवामान कोरडं असेल तर दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सकाळी आणि रात्री हवेत किंचित गारवा जाणवले मात्र दिवसा उष्णतेने मुंबईकर बेहाल होणार आहेत.
LOCAL FORECAST FOR MUMBAI CITY & NEIGHBORHOOD: For 24 hours:
Mainly clear sky in city and suburbs. Maximum & Minimum temperatures likely to be around 31 deg. C. and 18 deg. C.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपया https://t.co/jw7yrf8Es5 भेट घ्या. pic.twitter.com/astqiVuDyQ
पश्चिम महाराष्ट्रात पहाटे थंडीचा प्रभाव अधिक जाणवेल असून त्यानंतर दिवसभर तापमानात वाढ जाणवणार असल्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तर गेल्या काही दिवसांपासून किमान आणि कमाल तापवण्यात वाढ झाली असून थंडीचा जोर ओसरला आहे. शहर आणि परिसरात रात्री आणि पहाटेच्या वेळी हवेत गारवा जाणवत असला तरी दुपारनंतर मात्र उन्हाचा पारा अधिक तीव्र होत आहे. त्यामुळे काही भागात दमट वातावरणाची अनुभुती नागरिकांना येत आहे.
कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या ठिकाणी सूर्यदेव प्रसन्न राहणार आहे. पुढील 4 - 5 दिवसांत कमाल तापमानात कोणताही मोठा बदल दिसणार नाही. तसंच, पुढील 7 दिवसांत किमान तापमानातही मोठी घट किंवा वाढ होण्याची शक्यता नसल्याने थंडीचा जोर स्थिर राहणार असल्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.