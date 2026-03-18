घोंगावत येतंय संकट; महाराष्ट्रात पुढचे 24 तास तापमानात घट अन् वादळी पाऊस, 8 राज्यांना अलर्ट

Todays Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर भारतात सक्रिय झालेला पश्चिमी झंझावात आणि अरबी समुद्रात तयार होणारी वादळसदृश्य स्थिती पाहता देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 18, 2026, 07:14 AM IST
Todays Weather News : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात हवामानबदलांना सुरुवात झाली असून, उन्हाळ्याची सुरुवात झालेली असतानाच पुन्हा एकदा वाऱ्यांनी दिशा बदलल्यामुळं उत्तर, पूर्व आणि पूर्वोत्तर भारतासह दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसासह वाहळी वाऱ्यांचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. काही राज्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

उत्तर भारतातील पश्चिमी झंझावात आणि अरबी समुद्रात तयार होणारी वादळसदृश्य स्थिती यामुळं हे इशारे जारी करण्यात आले असून, आयएमडीनं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढसह मध्य भारतातील काही राज्यांना 21 तारखेपर्यंत मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा आणि ताशी 70 किमी वेगानं वारे वाहतील असाही अंदाज वर्तवला आहे. यापैकी काही राज्यांना गारपिटीचा तडाखाही बसू शकतो. 

महाराष्ट्रात चित्र वेगळं नाही... (Maharahtra Weather News)

समुद्रात एक वादळ जन्माला येत असतानाच महाराष्ट्रावरही या उत्तर आणि दक्षिणेकडील बदलांचा परिणाम होत असून, उष्णतेची लाट तीव्र होत असतानाच राज्यात  पावसासाठी पूरक वातावरण पाहायला मिळत आहे. असं असलं तरीही दमट हवामानामुळं दुपारच्यावेळी उष्मा असह्य होत आहे हीच वस्तुस्थिती. पुढील 24 तासांमध्ये ही स्थिती कायम असेल असा इशारा देत राज्याच्या काही भागांना वादळी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Explained : मान्सूनचा पहिला अंदाज! एल निनोनं आताच वाढवली चिंता, कुठून प्रवास करत महाराष्ट्र गाठणार मोसमी वारे?

 

मराठवाड्यापासून मनारच्या आखातापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असून, त्यामुळं राज्यातील उष्णतेची लाट कमी झाली असली तरीही विदर्भात मात्र पारा 38 ते 40 अंशांदरम्यानच आहे. राज्यात प्रामुख्यानं रायगड, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 50 किमी असेल असाही प्राथमिक अंदाज आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये तापमानात किंचित घट होणार असून दिवस मावळतीला गेल्यानंतर वारे वाहणार अल्याचाही अंदाज आहे. 

पर्यटनस्थळांवर पाऊस, अन् हिमवर्षाव 

दरम्यान, उत्तर भारतातील अनेक पर्यटनस्थळांकडे पर्यटकांचा ओघ असतानाच जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागांमध्ये 18 ते 20 मार्चदरम्यान हलक्या ते मध्यम स्वरुपातील पावसाचा अंदाज वर्तवलण्यात आला आहे, तर अतीव उंचीवरील भागांमध्ये हिमवर्षावाचीही शक्यचा आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी इतका असेल तर उत्तराखंडमध्ये हाच वेग 70 किमी प्रतितास इतकाही आकडा गाठू शकतो, ज्यामुळं नागरिकांनी हवामानाचा आढावा घेत प्रवास करावा असं आवाहन करण्यात येत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाची चर्चा सुरु असतानाच आता दोन्ही...

महाराष्ट्र बातम्या