English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Weather News : पहाटे गारवा, दुपारी उकाडा... क्षणोक्षणी बदलणारं हवामान पुढच्या 24 तासांत आणखी किती तालरंग दाखवणार?

Maharashtra Weather News : उष्णतेच्या झळा आणखी तीव्र होणार... हवामान विभागानं वर्तवला घाम फोडणारा अंदाज... आरोग्याची काळजी घ्या कारण...  

सायली पाटील | Updated: Oct 18, 2025, 08:07 AM IST
Maharashtra Weather News : पहाटे गारवा, दुपारी उकाडा... क्षणोक्षणी बदलणारं हवामान पुढच्या 24 तासांत आणखी किती तालरंग दाखवणार?

Maharashtra Weather News : देशाच्या बहुतांश भागांतून नैऋत्य मान्सूननं माघार घेतेलली असताना देशाच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवर पूर्वोत्तर मान्सूनचा प्रभाव पाहायला मिळत आहे. तर, बंगालच्या उपसागरासर अरबी समुद्रात निर्माण होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यासह चक्राकार वाऱ्यांनीसुद्धा हवामानावर परिणाम करत कैक बदल घडवून आणले आहेत. इथं महाराष्ट्रात तापमानात वाढ होत असून, मान्सूनची माघार उकाडा वाढवून गेली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यातील सरासरी तापमानाचा आकडा वाढणार... 

मुंबई, नवी मुंबई, विदर्भात बहुतांशी हवा कोरडी राहणार असून दुपारच्या वेळी उष्मा अधिक जाणावणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. याव्यतिरिक्त समुद्रावरील वाऱ्यांच्या दिशेमध्ये होणाऱ्या सातत्यपूर्ण बदलांमुळं कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरींचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किमी इतका असेल. 

पश्चिम महाराष्ट्र दिवाळीच्या तोंडावरच जलधारांनी चिंब भिजणार असून सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि घाट क्षेत्रातील काही भागांना पावसाचा इशारा देत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद ब्रह्मपुरी इथं करण्यात आली असून इथं पारा 36 अंशांवर पोहोचल्यानं उकाडा नेमका किती वाढला आहे याचाच अंदाज येत आहे. येत्या दिवसांत हा उका़डा आणखी तीव्र होणार असून ऑक्टोबरचा शेवटही उष्णतेच्या झळांनी होईल असं पूर्वानुमान आहे. थोडक्यात राज्यात पहाटेच्या वेळी गारठा वाढणार असून, दुपारच्या वेळी नागरिकांनी उन्हाचा तडाखा पाहून बाहेर पडावा असा इशारा देण्यात आला आहे. 

हवामान बदलांमुळं आजारपण वाढणार... 

सातत्यानं बदलणारं हवामान पाहता नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होऊन सततचं सर्दी पडसं, ताप, उष्माघातामुळं ओढावणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या पाहता यामुळं काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. 

FAQ

महाराष्ट्रात सध्या हवामानाची स्थिती काय आहे?
देशाच्या बहुतांश भागांतून नैऋत्य मान्सून माघार घेत असताना, दक्षिण किनारपट्टीवर पूर्वोत्तर मान्सूनचा प्रभाव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्या व चक्राकार वाऱ्यांमुळे हवामानात बदल होत आहेत. 

राज्यातील सरासरी तापमान कसे राहील?
राज्यातील सरासरी तापमान वाढणार असून, येत्या दिवसांत उकाडा आणखी तीव्र होईल. सध्या ब्रह्मपुरीत सर्वाधिक तापमान 36 अंश सेल्सिअस नोंदले गेले आहे. ऑक्टोबरचा शेवट उष्णतेच्या झळांनी होईल असा अंदाज आहे. 

हवामान विभागाने कोणते अलर्ट जारी केले आहेत?
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि घाट क्षेत्रासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे तुरळक पावसाचा इशारा आहे. दुपारी उष्णतेमुळे नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra weather 11th october 2025weather forecasttodays WeatherWeather Forecast Latest News in Marathi

इतर बातम्या

दिवाळीत बंद राहतील 'हे' रेल्वे तिकिट काऊंटर, जाणू...

भारत