Maharashtra Weather News : वाऱ्यांची दिशा बदलतेय, महाराष्ट्रातील थंडीवर कसा होतोय परिणाम? 'इथं' वाहणार शीत लहरी

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात बहुतांश भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढत असला तरीही ही थंडी काही प्रमाणात मध्येच दडी मारतानासुद्धा दिसत आहे. याचं नेमकं कारण काय?   

सायली पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 07:10 AM IST
Maharashtra Weather News : नव्यानं सक्रिय होणारा पश्चिमी झंझावात आणि हिमालय पर्वतरांगांमधे वाहणाऱ्या वाऱ्यांची दिशा बदलल्यामुळं उत्तर भारतासह महाराष्ट्रातील हवामानावरही याचे परिणाम होताना दिसत आहेत. पूर्वोत्तर भारतामध्ये सध्या पावसाचा अंदाज असून यादरम्यान तापमानात घट होणार असल्याचाही इशारा जारी करण्यात आला आहे. मध्य भारत, उत्तर भारत आणि थेट दक्षिण भारतापर्यंत किमान तापमानात घट होत असल्याचं पाहायला मिळत असून, पुढील 24 तासांमध्ये पर्वतीय भागांमध्ये प्रामुख्यानं गारठा वाढणार असून या शीतलहरी उर्वरित देशाच्या दिशेनं कूच करताना दिसतील. 

महाराष्ट्रात हवामानाचा काय अंदाज? 

महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये मागील 24 तासांमध्ये काही जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढताना दिसत आहे, तर काही भागांमध्ये मात्र कमाल तापमानात वाढ होण्याचं चित्र आहे. पुढील 24 तासांसाठी राज्यात सरासरी कमाल तापमानाच 2 ते 3 अंशांनी वाढ होण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. मात्र ही तापमानवाढ दातखिळी बसवणाऱ्या गारठ्यापासून दिलासा देणारी नसेल हे मात्र स्पष्ट. 

मराठवाडा आणि विदर्भात सध्या पारा बहुतांशी घसरला असून, उत्तर महाराष्ट्रातही थंडीचा कडाका वाढला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र मात्र इथं अपवाद ठरताना दिसत आहे. तर कोकण किनारपट्टी क्षेत्र, मुंबई शहर आणि उरनगरांमध्ये पहाटे गारठा, दुपारी उन्हाचा दाह आणि सायंकाळनंतर पुन्हा वाहणारे शीत वारे अशीच काहीशी स्थिती राज्यात पाहायला मिळणार आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं गोंदिया, अहिल्यानगर, मालेगाव, यवतमाळ, नाशिक, भंडारा, नागपूर इथं पारा 10 अंशांच्याही खाली आला आहे. शनिवार आणि रविवारीसुद्धा राज्यात तापमानात चढ- उतार पाहायला मिळणार असले तरीही प्रामुख्यानं थंडीचाच प्रभाव अधिक असेल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

देशभरात कसे आहेत थंडीचे तालरंग? 

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, पूर्वोत्तर भारतातील राज्यांमध्येही सध्या पारा घसरला आहे. मात्र, अतीव पर्वतीय भाग वगळता मैदानी भागांमध्ये अद्याप हिमवर्षावाचा फारसा परिणाम दिसून येत नाहीये. उत्तराखंडसारख्या पर्यटनप्रिय राज्यात सध्या प्रदूषणाची समस्या दिवसागणिक गंभीर होत असून, त्यामुळं इथंही हवेचा गुणवत्ता निदेशांक ढासळताना दिसत आहे. सततची कोरडी हवा इथं तापमानवाढीस वाव देत असून, कधी नव्हे ते थंडीच्या मोसमात उत्तराखंडच्या काही भागांमध्ये दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवत आहे. 

उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये पहाटेपासून सकाळपर्यंत आणि सायंकाळनंतर दाट धुकं जमण्यास सुरुवात होत असल्यानं याचा दृश्यमानतेवरही परिणाम होत आहे. एकंदर हवामान आणि वाऱ्यांची दिशा पाहता 20 ते 21 डिसेंबरदरम्यान देशातील पर्वतशिखरांवर हिमवृष्टी आणि पावसाचा अंदाज आहे. तर, 22 ते 24 डिसेंबरदरम्यान मात्र वातावरण बहुतांशी कोरडं राहील असा अंदाज आहे. 

