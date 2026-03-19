  गुढीपाडव्याला आस्मानी संकट! महाराष्ट्राच्या या भागांमध्ये पावसासह गारपीट; हवामान विभागाचा 29 जिल्ह्यांना अलर्ट

गुढीपाडव्याला आस्मानी संकट! महाराष्ट्राच्या 'या' भागांमध्ये पावसासह गारपीट; हवामान विभागाचा 29 जिल्ह्यांना अलर्ट

Todays Weather News : महाराष्ट्रात गुढीपाडव्याला आस्मानी संकट ओढावलंय. पुढील 24 तासांसाठी 29 जिल्ह्यांना यलो आणि ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला. जाणून घ्या तुमच्या शहरात कसं असेल आजचं हवामान...

नेहा चौधरी | Updated: Mar 19, 2026, 07:42 AM IST
Todays Weather News : आज ऐन गुढीपाडवा आणि चैत्र नवरात्रीच्या दिवशी महाराष्ट्रात आस्मानी संकट ओढावलंय. राज्यात पश्चिमी डिस्टर्बन्सच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील वातावरणात मोठा बदल पाहिला मिळत आहेत. आज गुरुवारी वादळ, विजांचा कडकडाट आणि तुरळक ठिकाणी हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये शेतकरी बेहाल झाले आहेत. कारण काही जिल्ह्यात गारपीट झाल्यामुळे पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. तर आजही गुढीपाडव्याच्या काही ठिकाणी ताशी 30 ते 50 किमी वेगाच्या वाऱ्यांसह गारपीट होण्याची अंदाज हवामान विभागाने वर्तवविला आहे. 

बातमी अपडेट होतेय...

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

