IMD चा अलर्ट! 48 तास उन्हाळी पाऊस अन् गारपीटीचे; हवाई वाहतुकीवरही विचित्र बदलांचा परिणाम

Todays Weather Update : प्रचंड उकाड्यानं नागरिकांची होरपळ सुरू झालेली असताना संपूर्ण देशभरात वारं असं काही फिरलं की एकाएकी उन्हाळी पावसानं सर्वांचीच त्रेधातिरपीट उडवली. शेतकऱ्यांना चिंतेत टाकलं आणि अनेकांचेच प्रवासाचे बेत या पावसानं फसले. अशी ही स्थिती पुढील 48 तास कायम राहील असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात येत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार आणखी दोन दिवस राज्यात पावसाचा जोर कायम असेल. सध्या राज्यातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेला उन्हाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या घटना आणखी 48 तासांसाठी कायम राहण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर मात्र हवामान कोरडं होऊन पुन्हा तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. (Maharashtra Weather News)
हवामानातील सातत्यपूर्ण बदलांमुळं राज्यभरात अवकाळी पावसाचा तडाखा बसतोय. हे बदल शुक्रवारीही कायम राहणार असून मराठवाड्यासह विदर्भात काही जिल्ह्यात अवकाळी पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज आहे. मुंबईतही शुक्रवारी पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. शहरात प्रामुख्यानं सकाळच्या सत्रात उपनगरांमध्ये पावसाची हजेरी लागण्याची शक्यता असून या बदलामुळे कमाल तापमानात घट झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मुंबईत 21 मार्चनंतर हवामानात बदल होऊन पावसाचा जोर ओसरल्यास 22 ते 25 मार्चपर्यंत कमाल तापमानात वाढ होईल असा अदाज आहे.
मध्य प्रदेशसह नजीकच्या भागांवर चक्राकार वाऱ्याची स्थिती असून, त्यामुळं विदर्भ आणि मराठवाड्यावर कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यानं पावसासाठी पूरक स्थिती निर्माण होत आहे. राज्यात सध्या उष्णतेच्या लाटेची स्थिती नसून, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पुढील 24 तासांमध्ये ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वारे वाहण्याचा अंदाज असूनन काही जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी असेल.
देश स्तरावरही हवामानात बदल अपेक्षित असून, केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं दिल्लीसह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भाग आणि उत्तराखंडला गारपिटीचा इशारा दिला आहे. इथं 24 ते 48 तासांमध्ये ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वारे वाहणार असून, सोसाट्याचा वारा आणि गारपिटीचा अंदाज आहे.
संपूर्ण देशात होणाऱ्या हवामान बदल आणि वाऱ्यांचा वेग पाहता याचा परिणाम हवाई वाहतुकीवर होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्यानं दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दृश्यमानता कमी असून वाऱ्याचा वेग अधिक असल्यानं अनेक उड्डाणांचा मार्ग बदलण्यात आल्याचं वृत्त आहे, तर बरीच विमानं उशिरानं आकाशात झेपावत आहेत. ही स्थिती पाहता विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी प्रवाशांना घरातून प्रवासासाठी निघण्यापूर्वी Flight Status तपासण्याचं आवाहन केलं आहे.