महाराष्ट्राच्या 'या' जिल्ह्यात थंडीच्या तीव्र लाटेचा इशारा; उत्तर भारतात जलस्त्रोत गोठण्यास सुरुवात

Maharashtra Weather News : बापरे! थंडीचा कहर... उत्तर भारतात हिवाळा परमोच्च शिखरावर. तापमानात आणखी घट होणार असल्याचा अंदाज. पाहा महाराष्ट्रावर कसा होतोय या बदलांचा परिणाम...   

सायली पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 07:12 AM IST
महाराष्ट्राच्या 'या' जिल्ह्यात थंडीच्या तीव्र लाटेचा इशारा; उत्तर भारतात जलस्त्रोत गोठण्यास सुरुवात
Maharashtra Weather News 19 november 2025 cold wave alert in north maharashtra and mumbai snowfall predictions in jk himachal and uttarakhand rain in south india

Maharashtra Weather News : भारतात वाऱ्याची बदललेली दिशा आणि एकंदर स्थितीचं चित्र पाहता (Jammu Kashmir) जम्मू काश्मीर, (Uttarakhand) उत्तराखंड आणि (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेश यांसारख्या पर्वतीय राज्यांमध्ये हिमवृष्टीचा इशारा जारी असून, पर्वतीय भागांत थंडीचा वाढता कडाका पाहता मैदानी क्षेत्रांवरही याचा परिणाम दिसून येत असल्याचं म्हटलं जात आहे. इतकंच नव्हे, तर देशाच्या पूर्वोत्त राज्यांमध्येसुद्धा थंडीचं प्रमाण वाढलं असून, ही थंडी आहा जलस्त्रोत गोठवताना दिसत आहे. त्यातच पुढील 48 तासांमध्ये हिमाचल आणि काश्मीरच्या मैदानी भागांमध्ये पावसाचा इशारासुद्धा देण्यात आल्यानं इथं तापमानात आणखी घट होणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. उत्तरेकडील याच थंडीचा परिणाम महाराष्ट्रापर्यंत दिसू लागला आहे. 

महाराष्ट्रात थंडीची लाट...(Weather Updates) 

महाराष्ट्रात थंडीची लाट येण्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला असून, राज्याच्या प्रामुख्यानं मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी थंडीची लाट ते तीव्र थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. तर, राठवाड्यात काही ठिकाणी थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे हवामान विभाहानं वर्तवली आहे.

मुंबईसुद्धा गारठली... (Mumbai Weather)

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पहाटेसह रात्रीच्या वेळीसुद्धा तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाली असून, मंगळवारी शहरात तापमानाचा पारा आणखी घसरला, जिथं किमान तापमान 18 ते 20 अंशांदरम्यान पाहायला मिळालं. ज्यामुळं देशाची आर्थिक राजधानीसुद्धा आता गारठल्याचं चित्र आहे. किमान तापमानातील ही घट पुढील एक ते दोन दिवस कायम राहणार असून, काही जिल्ह्यांमध्ये बुधवारी थंडीच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.

राज्यातील काही भागात मंगळवारी थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर आता पुन्हा पुढचे 24 तास म्हणजेच बुधवारसाठीही थंडीच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्याचा सर्वाधिक परिणाम निफाड, जळगाव, धुळे आणि नाशिक भागात दिसून येऊ शकतो. ज्यामुळं नागरिकांनी या बदलत्या ऋतूदरम्यान आरोग्याची काळजी घ्यावी असं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. 

तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये (कमाल/ किमान)

पुणे- 28.0/ 9.4
धुळे- 28.0/ 6.2
कोल्हापूर- 28.6/ 14.6
महाबळेश्वर- 24.8/ 10.0
नाशिक- 27.2/ 9.2
सोलापूर- 30.6/13.9
रत्नागिरी- 33.2/ 18.1
मुंबई (सांताक्रूझ)- 32.3/ 17.4

FAQ

महाराष्ट्रात सध्या थंडीची लाट येत आहे का?
हो. हवामान विभागाने (IMD) ने राज्यात थंडीची लाट येण्याचा अधिकृत इशारा दिला आहे. मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत थंडीची लाट ते तीव्र थंडीची लाटेची शक्यता आहे. 

कोणत्या भागात सर्वाधिक थंडी जाणवणार?
सर्वात जास्त परिणाम नाशिक, निफाड, जळगाव, धुळे या भागात दिसून येण्याची शक्यता आहे. तेथे तीव्र थंडीची लाट येउ शकते.

मुंबईच्या हवामानाची काय स्थिती?
मंगळवारी (18 नोव्हेंबर) किमान तापमान 18 ते 20 अंश से. से. दरम्यान नोंदवले गेले. पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी गारठा वाढला आहे. ही थंडी पुढील 1 ते 2 दिवस राहील.

