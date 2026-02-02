English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : थंडी नव्हे, आता महाराष्ट्राला वादळी पावसाचा धोका; 24 तासांसाठी 'या' भागांवर सावट...

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांमध्ये हवामान बदलांस सुरुवात झाली असून, आता थंडीनं राज्यातून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 2, 2026, 07:50 AM IST
Maharashtra Weather News : मागील 48 तासांपासून देशाच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढत असतानाच मध्य आणि दक्षिण भारतामध्ये मात्र वाऱ्याची दिशा बदलल्याचं स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्राच्या हवामानावरही याचा परिणाम पाहायला मिळत असून, राज्यात आता तापमानात चढ उतार होण्यास सुरुवात झाली असून पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. 

हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात उकाडा वाढत असून पावसाळी वातावरणही पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं पुढील 24 तासांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रात सोसाट्याचा वारा, वादळी पाऊस आणि विजांचा कडकडाट अशी स्थिती पाहायला मिळू शकते. ज्यामुळं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. सध्या केरळच्या किनारपट्टी भागांमध्ये अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, त्यामुळं कमी दाबाचा पट्टा अधिक तीव्र होत या क्रियेचा परिणाम महाराष्ट्रातील हवामान बदलांवर दिसून येत आहे. 

विदर्भात अवकाळी पावसाची शक्यता 

विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागाने वर्तवलेला असून, सोमवार, मंगळवार अशा दोन दिवसांसाठी हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम यासह काही जिल्हात पावसाचा अंदाज असून, नागपूरसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण बघायला मिळत आहे. उत्तरेकडून पश्चिम दिशेला पश्चिमी झंझावात गेल्यानं परिणाम स्वरूप विदर्भात ढगाळ वातावरणाची निर्मिती झाली आहे. 

मुंबई शहर आणि उपनगर, कोकण क्षेत्रासह मध्य महाराष्ट्रात थंडीचं प्रमाण कमी झालं असून या वातावरणामुळे रात्रीच्या तापमानामध्ये काहीशी वाढ झाली आहे. तर, काही भागांमध्ये दमट हवामानात वाढ झाली आहे. 

