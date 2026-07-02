/गरज असेल तरच घराबाहेर पडा! कोकणातील कोणत्या जिल्ह्यांना पावसाचा रेड अलर्ट? हवामान विभागाचा स्पष्ट इशारा...

मुंबई | राज्यात मान्सून चांगलाच सक्रीय झाल्यामुळं जुलै महिन्याची सुरुवातच हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार झाली. अर्थात जुलैच्या सुरुवातीपासूनच मान्सूननं दमदार हजेरी लावली. मुंबई, पुणे, ठाणे, विदर्भातील काही भागांसह कोकणात झालेल्या पावसामुळं अनेक सखल भाग जलमय झाले. पुढीस 24 तासांमध्येसुद्धा हे चित्र फारसं बदलणार नसून, राज्यात पाऊस थैमान घालण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार कोकणासह पुण्याच्या घाट क्षेत्रावरही पावसाची दमदार हजेरी पाहायला मिळेल. पालघर जिल्ह्याला पुढील 24 तासांसाठी हवामान खात्याकडून पावसाचा रेड अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळं पालघर जिल्ह्यातील सर्व शाळा महाविद्यालयं तसंच अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड यांनी याबाबतचा आदेश दिला. तर विदर्भाला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. राज्यात सुरू असणाऱ्या या पावसामुळं अनेक ठिकाणचं कमाल तापमान घटलं असून हवेत गारवा पसरला आहे.
राज्यात पुढचे 24 तास हे मुसळधार पावसाचे असून, ठाणे, मुंबई, रायगड, पालघर, सातारा, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, वर्धा, भंडारा इथं जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार रायगड जिल्ह्यात पुढील तीन दिवस अतिदक्षतेचे सांगण्यात आले आहेत. ज्याअंतर्गत जिल्ह्यासाठी 2 ते 4 जुलैदरम्यान अतिमुसळधार ते अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाल्याने होणाऱ्या मुसळधार पावसाने जिल्ह्यात नदीनाल्यांना पूर, सखल भागात पाणी साचणे आणि घाटमाथ्यावर दरडी कोसळण्याचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. इतकंच नव्हे तर दरम्यानच्या काळात अरबी समुद्र खवळलेला असल्यानं मासेमारांना पुढील आदेशापर्यंत समुद्रात न जाण्याचा इशारा देणअयात आला आहे. अतिवृष्टीच्या या दिवसांत शेतकऱ्यांनी जनावरे सुरक्षित ठिकाणी ठेवावीत असंही आवाहन प्रशासनानं केलं आहे. अतिवृष्टीच्या धर्तीवर रायगडमधील अलिबाग , पनवेल उरण, श्रीवर्धन, म्हसळा , तळा आणि पोलादपूर या सात तालुक्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अंगणवाड्याना २ जुलै रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.