Marathi News
Maharashtra Weather News : होळीचे होम अन् उष्णतेचा आगडोंब एकत्रच; पुढील 24 तासांमध्ये कसं असेल राज्यातील हवामान?

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये उष्णतेचा दाह वाढण्यास सुरुवात झाली असून, होलिका दहनानंतर हा ताप आणखी वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं वर्तवला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 2, 2026, 08:22 AM IST
Maharashtra Weather News : होळीचे होम अन् उष्णतेचा आगडोंब एकत्रच; पुढील 24 तासांमध्ये कसं असेल राज्यातील हवामान?
Maharashtra Weather News : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये उकाडा आणखी वाढण्यास सुरुवात झाली असून,  होलिका दहनानंतर हा दाह आणखी वाढणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. कोकणात प्रामुख्यानं पुढील 24 तासांमध्ये तापमानात वाढ होणार असून हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असेल असाही अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा उष्मा वाढणार असून मराठवाडा, विदर्भात हवामान उष्ण आणि कोरडं राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

एकंदरच राज्यात फेब्रुवारी संपताच उन्हाची तीव्रता वाढू लागली असून मार्च महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी हवामान खात्याने मोठा अलर्ट जारी केला. राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत कोरडे आणि निरभ्र हवामान राहणार असून, सामान्य नागरिकांना उन्हाचा अधिक त्रास जाणवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये (कमाल आणि किमान)

मुंबई- 33.6/ 23.2
पुणे- 35.5/ 14.9 
नाशिक- 31.7/ 14.7
सातारा- 33.1/15.2
सोलापूर- 36.5/ 20.7
रत्नागिरी- 32.4/ 19.6
अमरावती- 36.8/ 18.1
नागपूर- 34.8/ 19.6

मार्चुपासून मे महिन्यापर्यंत उष्णतेमुळं त्राहिमाम 

फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर मध्य भारत आणि उत्तर भारतामध्येसुद्धा तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. मार्च महिना सुरू होण्याआधीच पारा 35 अंशांपर्यंत पोहोचताना दिसत आहे. ज्यामुळं मार्चपासून यंदा मे महिन्याइतका उकाडा जाणवणार असून, उष्णतेच्या लाटेसम स्थिती निर्माण होताना दिसेल. 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार यंदाच्या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये उकाडा अधिक जाणवणार आहे. मार्च ते मे महिन्यादरम्यान देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट सक्रिय असेल असाही इशारा जारी करण्यात आला आहे. तर, पर्वतीय भागांमध्ये हलक्या पावसाचा अंदाज असून, मैदानी क्षेत्रांमध्ये मात्र सूर्यकिरणं तीव्र होताना दिसतील. 

