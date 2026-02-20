English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • लक्षणीय तापमानवाढीमुळ महाराष्ट्रात आतापासूनच प्रचंड उकाडा, कोकण की विदर्भ, सर्वाधिक होरपळ कुठे?

लक्षणीय तापमानवाढीमुळ महाराष्ट्रात आतापासूनच प्रचंड उकाडा, कोकण की विदर्भ, सर्वाधिक होरपळ कुठे?

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात थंडीचे दिवस मागे पडले असून आता फेब्रुवारी महिनासुद्धा शेवटाकडे जात असताना चाहूल चागली आहे ती म्हणजे प्रचंड उकाड्याची. पाहा तुमच्या जिल्ह्यात, शहरात नेमकी काय स्थिती...   

सायली पाटील | Updated: Feb 20, 2026, 07:48 AM IST
लक्षणीय तापमानवाढीमुळ महाराष्ट्रात आतापासूनच प्रचंड उकाडा, कोकण की विदर्भ, सर्वाधिक होरपळ कुठे?
Maharashtra weather news 20 feb 2026 mumbai konkan vidarbha to experiance heatwave latest update

Maharashtra Weather News : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्याचा प्रवाह महाराष्ट्रावर आता फारसा परिणाम करताना दिसत नसल्यानं राज्यात आता उन्हाळ्याची सुरुवात झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये महाराष्ट्रात तापमानवाढ होणार असून, ही वाढ इतकी लक्षणीय असेल की होरपळ अधिक वाढणार असून, उन्हाचा तडाखा अधिक तीव्रतेनं जाणवणार आहे. प्रामुख्यानं राज्यात कोकणासह विदर्भ आणि मराठवाड्यात पारा आतापासूनच 37 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलाना दिसत असल्यानं ही तापमानवाढ आतापासूनच चिंतेत बर टाकताना दिसत आहे. 

मुंबईपासून कोकणापर्यंत फक्त घामाच्या झळा... 

पुढच्या 24 तासांसमवेत मुंबईत पुन्हा एकदा तापमानवाढीस सुरुवात झाली असून, पुढचे 3 दिवस हा ताप कायम असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. कोकण किनारपट्टीवरील तापमानात पुन्हा तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाली असून, मुंबई आणि ठाण्यात पुढील 24 तासांपासून तापमानवाढीस सुरुवात होईल. तर, आठवड्याचा शेवट अर्थात शनिवार, रविवारी कमाल तापमान 36 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाऊ शकतं. मुंबई शहरासह उपनगर, नवी मुंबई, पालघर, कल्याण-डोंबविली आणि अंबरनाथमध्येही पारा 35 अंशांहून अधिक असेल. 

हेसुद्धा वाचा : LIVE Updates 20 February 2026 : दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या, क्षणाक्षणाचे अपडेट एका क्लिकवर

उर्वरित राज्यात हवा कोरडी राहणार असून, किनारपट्टी भाग मात्र इथं अपवाद असे. कारण, या भागांमध्ये हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असेल. फेब्रुवारी महिन्यातच पारा 35 अंशांपलिकडे गेल्यानं मार्च, एप्रिल, मे महिन्यात होरपळ आणखी वाढणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

मे महिन्याआधीच का वाढली उष्णता? 

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार पूर्वेकडील उष्ण वाऱ्यांचा प्रभाव वाढणार असल्यानं पुढच्या 48 तासांमध्ये तापमानात वाढ होणार अहे.  त्यातच समुद्राहून वाहणारे वारे मुंबईकडे दिरंगाईनं येत असल्यानं इथंही उकाडा अधिक जाणवत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थिती असून, धुळे, जळगावमध्ये पारा 36 अंशांपलिकडे जाण्याचा अंदाज आहे. सध्या वाढता उकाडा पाहता, या झळा असह्य होत असतानाच नागरिकांनी ऐन उन्हात, दुपारच्या वेळी शक्यतो घराबाहेर पडणं टाळावं असं आवाहन यंत्रणा करत आहेत. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

