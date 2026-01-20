English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्र सध्या लाटेतून वाचला पण नवं संकट समोर; मुंबई ते नागपूर IMD चा अलर्ट

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात हवामात सतत बदल पाहिला मिळत असून भारतीय हवामान विभागाने नुकताच अत्यंत मोठा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक भागांमध्ये पुढील काही दिवसात वातावरणात मोठा बदल पाहिला मिळणार आहे.  

नेहा चौधरी | Updated: Jan 20, 2026, 09:48 AM IST
Maharashtra Weather News : राज्यात पुन्हा एकदा थंडीचा कडाका वाढण्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. पुढील तीन दिवस राज्यात थंडी कमीच राहण्याची शक्यता असून त्यानंतर तापमानात पुन्हा घट होऊन थंडी वाढ होणार आहे, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवविला आहे. सध्या महाराष्ट्रात थंडीचा जोर तुलनेने कमी असून तापमानात चढ उतार दिसून येत आहे. पहाटे आणि रात्री काही परिसरात गारवा जाणवत आहे आणि दुसरीकडे दुपारच्या वेळेत उष्णतेचा त्रासाने नागरिक त्रस्त आहेत.

मुंबईत कसं असेल वातावरण?

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मुंबईत कमाल तापमान सुमारे 31 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 18 अंश सेल्सिअस राहील. तर ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघर परिसरातही सामान्य स्थिती राहणार असून दमट वातावरणामुळे उकाडा जाणवणार आहे.

इतर राज्यात विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात किमान तापमानात 3 ते 4 अंश सेल्सिअसने घट होणार असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवविला आहे. तर पहाटे आणि रात्रीच्या वेळेत गारठा अधिक तीव्र राहणार आहे. मात्र दिवसा सूर्यप्रकाश असल्याने काही प्रमाणात उब जाणवणार आहे.

राज्यातील सर्वात नीचांकी तापमान 7.9 अंश सेल्सिअस निफाडमध्ये पाहिला मिळाले आहे. तर विदर्भातील गोदिंयात 9.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. राज्यात गारठा कमी राहणार आहे. राज्यातील अनेक भागात आज ढगाळ असल्याचे अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या निफाड, गोदिंया आणि धुळ्यात गारठा कायम राहणार असल्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव परिसरात पहाटेची थंडीत वाढ होणार आहे. विदर्भात ही थंडीची लाट अधिक तीव्र होणार असून नागपूर, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर जिल्ह्यांत किमान तापमान 8 ते 12 अंशांपर्यंत घसरण्याची इशारा देण्यात आला आहे. 

कोकण किनारपट्टीवर हवामान प्रामुख्याने स्वच्छ ते अंशतः ढगाळ राहणार असून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत पावसाची अंदाज व्यक्त केला आहे. इथे कमाल तापमान 30 ते 32 अंश सेल्सिअसदरम्यान, तर किमान तापमान 18 ते 22 अंशांच्या आसपास राहिल असं हवामान खात्याने अंदाज व्यक्त केला आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्रात दिवस आणि रात्रीच्या तापमानातील तफावत कायम राहणार असून पुणे शहर आणि ग्रामीण भागात सकाळी गारवा आणि दुपारी उष्णता जाणवणार आहे. पुण्यात कमाल तापमान 30 ते 31 अंश, तर किमान तापमान 12 ते 15 अंशांदरम्यान राहणार आहे. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतही रात्री थंडी वाढणार आहे, तर दिवसा हवामान उबदार असेल. ग्रामीण भागांत पहाटे गारठा अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात आकाश मुख्यतः स्वच्छ राहणार असून कमाल तापमान 29 ते 32 अंश, तर किमान तापमान 10 ते 14 अंशांच्या आसपास राहणार आहे. 

