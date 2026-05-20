/वारेसुद्धा उष्णच... विदर्भ- मराठवाड्यासह राज्यात कुठं आगडोंब, कुठं वादळी पाऊस? पर्यटनासाठी जाण्यापूर्वी दोनदा विचार करा

Todays Weather News : मुंबई- कोकणापासून मराठवाडा, विदर्भ आणि नाशिक... राज्यात कुठं कसं असेल हवामान? भटकंतीसाठी परराज्यांमध्ये जायचा बेत असेल तर आधी पाहा हवामानाचा अंदाज.
Todays Weather News : महाराष्ट्रात मुंबई आणि कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात तापमानात चढ- उतार पाहायला मिळत असला तरीही तापमानात होणारी किंचितशी घट अजिबातच दिलासादायक नाही. उलटपक्षी हवेतील आर्द्रतेमुळं जाणवणारा उकाडा तितकाच भीषण ठरत आहे. पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्यात प्रामुख्यानं मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थिती असेल असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. तर, कोकणाच्या दक्षिण भागासह मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाची हजेरी असेल असा इशारा जारी करण्यात आला आहे. (Maharashtra Weather News)
विदर्भात प्रामुख्यानं अकोला, अमरावती, वर्धा या जिल्ह्यांना उष्णतेचा मारा सहन करावाच लागणार आहे. इथं वाढतं तापमान आणि उष्ण वाऱ्यांचे झोत पाहता हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तर, हिंगोली, नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांनाही उष्णतेचा अलर्ट देण्यात आला आहे. राज्यात उकाड्यासमवेत प्रामुख्यानं पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा अंदाज असून, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर इथं पावसाची शक्यता आहे.
कोकणात रायगड, रत्नागिरीमध्येसुद्धा दिवस मावळतीला गेल्यानंतर हलक्या ते मध्यम स्वरुपातील पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. तर, मुंबई, ठाणे, पालघर इथं दुपारनंतर आकाश अंशत: ढगाळ होण्यास सुरुवात होईल. सातारा, सांगली, कोल्हापुरातील घाटमाथ्यावर सोसाट्याचा वारा सुटून पावसाची हजेरी असू शकते.
परराज्यांमध्ये सुट्ट्यांच्या या दिवसांत भटकंतीसाठी जाणार असाल तर तिथंसुद्धा होणाऱ्या हवामान बदलांना विचारात घेऊनच पुढील बेत आखा. कारण, केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं देशातील 13 राज्यांमध्ये पुढील 15 तासांमध्ये हवामानाची चित्रविचित्र रुपं पाहायला मिळतील असं स्पष्ट केलं आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 65 पर्यंत असू शकतो.
हवामान विभागानं सतर्कतेचा इशारा दिलेल्या राज्यांमध्ये बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंडचा समावेश आहे. या बदलांदरम्यान नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी रहावं असंही सूचित करण्यात आलं आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थानात उकाडा प्रचंड प्रमाणात वाढेल. तर पुढील 48 तासांत उत्तराखंडमध्ये सोसाट्याचा वारा आणि पावसाची हजेरी असेल. मैदानी भागांमध्ये तीव्र सूर्यकिरणं अडचणीची ठरू शकतात. तर, उत्तरकाशी आणि चमोलीमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस तारांबळ उडवू शकतो. शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या हिमाचल प्रगदेशातील भागांमध्येसुद्धा पावसाची शक्यता असल्यानं पर्यटकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
देशाच्या दक्षिणेकडे तामिळनाडू आणि केरळासह आंध्र प्रदेशामध्येसुद्धा ढगाळ वातावरण आणि किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये पूर्वमोसमी वारे वाहण्यास सुरुवात झाली असून, मान्सून काहीच अंतरावर असल्याचे संकेत देऊन जात आहेत. त्यामुळं एकंदरच देशभरात पावलोपावली वेगवेगळं हवामान पाहायला मिळत आहे.