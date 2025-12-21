English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात शीत लहरींचा शिरकाव; नीचांकी तापमान 4.5 अंशांवर, कुठं घसरला पारा?

Maharashtra Weather  News : उत्तर भारतामध्ये कमी झालेला थंडीचा कडाका पुन्हा एकदा जोर धरताना दिसत असून राजधानी दिल्लीमध्येसुद्धा कडाक्याची थंडी पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर, महाराष्ट्रात...   

सायली पाटील | Updated: Dec 21, 2025, 08:37 AM IST
Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात शीत लहरींचा शिरकाव; नीचांकी तापमान 4.5 अंशांवर, कुठं घसरला पारा?
Maharashtra Weather  News : हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीर यांसारख्या राज्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली असून त्याचा थेट परिणाम आता मध्य भारत, महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतापर्यंत दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार देशात 'कोल्ड डे' जाहीर होऊ शकतो इतका गारठा असेल असंही निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. 

कधी जाहीर होतो कोल्ड डे? 

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार जेव्हा रात्री तापमानाचा आकडा 10 अंशांहून कमी असतो आणि दिवसाचं तापमान 5 अंशांच्या घरात असतं तेव्हा त्या दिवसाला 'कोल्ड डे' असं म्हणतात. सध्या देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये प्रामुख्यानं उत्तरेकडे अशी स्थिती पाहायला मिळत असल्यानं देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये कोल्ड डेसम परिस्थिती असल्याचं चित्र आहे. 

महाराष्ट्रात वाढली हुडहूडी! 

मागील 24 तासांमध्ये पुन्हा एकदा शीतलहरींनी महाराष्ट्रात शिरकाव केल्यानं किमान तापमान 6 ते 4.5 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलं असून, राज्यातील नीचांकी तापमानाची नोंद निफाड इथं करण्यात आली. जिथं पारा 4.5 अंशांवर पोहोचला होता. जळगावसह उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातही पारा घसरला असून, पुढील 24 तासांसाठी ही स्थिती कायम राहील. मुंबई शहर आणि उपनगरांसह कोकणातील बहुतांश भागांमध्येसुद्धा रात्री आणि पहाटेच्या वेळी गारठा तर, दुपारच्या वेळी सूर्याचा दाह नागरिकांना सोसावा लागणार आहे. हवामान तज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांच्या माहितीनुसार उत्तर भारतात किमान तापमानात सातत्यानं घट होत असल्यामुळं महाराष्ट्रावर त्याचा थेट परिणाम होत असून पुढील चार ते पाच दिवस हीच स्थिती कायम असेल. 

राज्यातील घाटमाध्यावर तापमानात घट होणार असून, प्रामुख्यानं धुक्याची चादर दृश्यमानतेवर परिणाम करताना दिसेल. ज्यामुळं वाहतूक प्रभावित होईल असा सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

फक्त रस्ते वाहतूकच नव्हे, तर अतिथंडी आणि दाट धुक्यामुळं दिल्ली विमानतळावरून सुरू असणारी वाहतूक कोलमडली आहे. इथं 130 हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आली असून, शेकडो उड्डाणं निर्धारित वेळेहून उशीरा आकाशात झेपावत आहेत. रेल्वे वाहतुकीवरही हवामानाच्या या स्थितीचा परिणाम होत असून, त्यामुळं 45 रेल्वेसेवा आतापर्यंत प्रभावित झाल्या आहेत. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार काश्मीरचं खोरं, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये पुढील 48 तासांमध्ये पाऊस आणि हिमवृष्टीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

