/विदर्भात उष्णतेचा रेड अलर्ट! कोकण, मराठवाड्यात हवामानाची हीच तऱ्हा; देशात जिथं बर्फ पडतो तिथंही घाबरवणारी तापमानवाढ

Weather News : हवामान विभागानं मान्सूनवर लक्ष केंद्रीत केलेलं असतानाच देशाच्या काही भागांमध्ये एकाएकी वाढलेल्या उष्णतेनं सर्वांनाच धडकी भरवली आहे. इतक्या वेगानं का होतायत हवामान बदल?
Todays Weather News : महाराष्ट्रात मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा वाढलेली असतानाच राज्यात एकाएकी उकाडा वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थिती पाहायला मिळाली. ज्यामुळं इथं नागरिकांना उष्माघाताचा धोका निर्माण झाला. दरम्यान, ही स्थिती पुढील काही दिवसांपर्यंत म्हणजेच साधारण रविवारपर्यंत कायम राहील, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. विदर्भासह मराठवाड्याचीसुद्धा होरपळ होणार असून, उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव जनजीवनावर होताना दिसेल. ज्यामुळं या भागांमध्ये उष्णतेचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
प्रामुख्यानं अमरावती, अकोला, वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये तापमानात भीषण वाढ होणार आहे. बुधवारी वर्धा इथं 47.1 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानातची नोंग करण्यात
आली. तर पुढील 24 तासांमध्ये नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ इथं उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तिथं कोकणात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये वादळी पावसाचं सावट कायम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा येथील घाट क्षेत्रामध्ये हलका पाऊस आणि ढगाळ वातावरणाचा अंदाज आहे. तर, कोकणाच्या अंतर्गत भागांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ राहील आणि किनारपट्टी भागांमध्ये हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर इथंसुद्धा हेच चित्र असेल.
मान्सूनचा प्रवास सुरु असतानाच उष्णता काही कमी होतन नाहीये. मात्र या परिस्थितीमध्ये राज्याच्या कोकण किनारपट्टी भागासह मध्य महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्याची माहिती आहे. ज्यामुळं उकाड्यापासून नागरिकांना किमान दिलासा मिळू शकेल.
अंदमानातून सुरू झालेला मान्सूनचा प्रवास सध्या दक्षिण श्रीलंका आणि आग्नेय म्यानमार इथंच स्थिरावरा आहे. पुढील काही दिवसांत तो पुढे सरकू शकतो. ज्यामुळं मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात मान्सून केरळात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे.
थंड हवेचं ठिकाण, बर्फाच्छादित डोंगर यामुळं कायमच अनेकांच्या मनाला भुरळ घालणारं हिमाचल प्रदेशसुद्धा उकाड्यामध्ये होरपळत आहे. मागील 24 तासांमध्ये हिमाचलच्या उना इथं 44 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद करण्यात आली. हा आकडा सामान्यहून कैक पटींनी जास्त असल्यानं हवामान अभ्यासकांचीसुद्धा चिंता वाढली. शिमला, कांगडा, मनाली इथंसुद्धा उष्णता प्रकर्षानं जाणवत असल्यानं स्थानिकांसह इथं आलेल्या पर्यटकांचाही हिरमोड होताना दिसत आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढच्या 72 तासांनंतर देशात एकाएकी हवामानात बदल होतील. परिणामी 13 राज्यांमध्ये वादळी पाऊस, धुळीचं वावटळ, सोसाट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यादरम्यान काही राज्यांमध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी 80 ते 100 किमीपर्यंत पोहोचू शकतो. तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार पश्चिमी झंझावात आणि वादळी प्रक्रिया एकत्र सक्रिय होत असल्यामुळं त्याचा परिणाम पर्वतीय राज्यांपासून मैदानी आणि किनारपट्टी क्षेत्रांपर्यंत दिसू शकतो.