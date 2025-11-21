थंडीचा 'टॉप गियर'; हाडं गोठवणारा गारठा देशाच्या उंबरठ्यावर, महाराष्ट्रातही पारा घसरला

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : सावध व्हा... तुमच्या शहरात, गावखेड्यात, जिल्ह्यात कसं असेल हवामान? कशी घ्याल काळजी? सविस्तर हवामान वृत्त एका क्लिकवर....   

सायली पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 09:02 AM IST
Maharashtra Weather News : (IMD) केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार देशात आता कडाक्याच्या थंडीचं पर्व अधिक तीव्र होणार असून, हाडं गोठवणारी थंडी देशाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. थोडक्यात येत्या दिवसांत देशभरातील तापमानामध्ये किमान तापमानात लक्षणीय घट होणार असून, उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये किमान तापमान 10 अंशांखाली जेणार असून, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्येही तापमानाच लक्षणीय घट होणार असून हा थंडीचा 'टॉप गियर' असेल असं म्हणायला हरकत नाही.  

महाराष्ट्रात सर्वाधिक थंडीचा कडाका कुठे?

हवामान खात्याच्या मुंबई विभागाच्या माहितीनुसार उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी थंडीची लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यात जेउर इथं मागील 24 तासांमध्ये 7.0 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे.  

पुढील काही दिवस राज्यात हुडहुडी कायम राहणार असून, उत्तर भारतातील थंडीचा कडाका वाढल्यानं त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील हवामानावर दिसून येत आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईसुद्धा इथं अपवाद ठरली नसून, शहरात रात्रीच्या आणि पहाटेच्या वेळी तापमानात घट पाहायला मिळत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात पुढीस 24 तासांमध्ये थंडीचा कडाका वाढणार असून, दिवसाचे काही तास येणारा सूर्यप्रकाश इथं नागरिकांना दिलासा देताना दिसणार आहे. 

कोकणात थंडीचा कडाका कमी...

भारताच्या लक्षद्वीप समुद्रकिनारी भागांमध्ये कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण होत असून, बंगालच्या उपसागरात आग्नेयेलासुद्धा कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झाल्यानं दक्षिण भारतात पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. तर, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागात, अर्थात कोकणात मात्र थंडीचं प्रमाण तुलनेनं कमी असल्याचं पाहायला मिलत आहे. ज्यामुळं कमाल तापमानात किंचित वाढ दिसून आल्यास ही आश्चर्यकारक बाब ठरणार नाही. पुढील 3 ते 4 दिवस राज्यात हुडहुडी वाढणार असल्याचा इशारा देत हवामान विभागाकडून या काळात नागरिकांनी वयोवृद्ध आणि लहान मुलांनी खबरदारी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. 

वाशिम, परभणीत वाढला थंडीचा कडाका

वाशिम जिल्ह्यात थंडीचा जोर वाढत असून किमान तापमान 10°C नोंदवले गेले गेल्या काही दिवसांपासून तापमान सातत्याने घसरत असल्याने सकाळी गारठा वाढला आहे. शेतकरी, मजूर आणि सकाळी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या थंडीचा सामना करावा लागत असून रस्त्यांवरील पहाटेची वर्दळही कमी झाली आहे. तिथं परभणी जिल्ह्यात तापमानाचा पारा कोसळला असून आजच तापमान 8.4 अंश सेल्सिअस वर जाऊन ठेपलय. 

सातपुड्याच्या डोंगर रांगांमध्ये थंडीची लाट

सातपुड्याच्या डोंगर रांगांमध्ये थंडीची लाट आहे, तापमान 9 अंश सेल्सिअस पर्यंत खाली आले आहे. थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या तोरणमाळला दाट धुक्याची चादर पसरली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याचा डोंगर रांगांमध्ये तापमानात कमालीची घट आली असून राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या तोरणमाळ येथे 9 ° c तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे कडाक्याच्या थंडीचा परिणाम मानवी जन जीवनावर होत असल्याचे दिसून येत आहे त्याचप्रमाणे कडाक्याच्या थंडीसह सातपुड्याचा डोंगर रांगांमध्ये दाट असे धुके दिसून येत आहे एकूणच सातपुड्याच्या डोंगर रांगांमध्ये खालवलेल्या तापमानाचा परिणाम मानवी जनजीवनावर झाला असून थंडीपासून रक्षणासाठी शेकोटीचा आधार घेतला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

सध्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त थंडी कुठे पडत आहे?
जेउर (उत्तर मध्य महाराष्ट्र) 7.0° सेल्सिअस. हे सध्या राज्यातील सर्वात कमी तापमान आहे.

पुढचे काही दिवस थंडी कशी राहील?
राज्यभर हुडहुडी आणखी वाढणार. उत्तर मध्य महाराष्ट्रात थंडीची लाट (cold wave) येण्याची शक्यता आहे. उत्तर भारताची थंड हवा खाली येत असल्याने महाराष्ट्रावर थेट परिणाम होतोय.

मुंबई-नवी मुंबईत थंडी जाणवते का?
होय. रात्री व पहाटे तापमान लक्षणीयरीत्या खाली येत आहे. सकाळी गारठा स्पष्ट जाणवतो.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

