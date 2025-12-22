English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बापरे! महाराष्ट्रावर धडकणार झोंबणाऱ्या शीत लहरी; ताशी वेग दातखिळी बसवणारा... घरातून बाहेर पडावं की नाही?

Maharashtra Weather News : गेल्या 24 तासांपासून महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये पारा घसरला असून, वाऱ्याचा वेगही वाढला आहे. ज्यामुळं राज्यात गारठा तुलनेनं अधिक प्रमाणात जाणवू लागला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 22, 2025, 07:33 AM IST
बापरे! महाराष्ट्रावर धडकणार झोंबणाऱ्या शीत लहरी; ताशी वेग दातखिळी बसवणारा... घरातून बाहेर पडावं की नाही?
Maharashtra weather news 22 december 2025 mumbai maharashtra konkan vidarbha pune latest update climate

Maharashtra Weather News : उत्तर भारतातील पर्वतीय भागांसह मैदानी क्षेत्रांमध्येसुद्धा तापमानात घट होण्यास सुरुवात झाल्या कारणानं मध्य भारत आणि महाराष्ट्रापर्यंत थंडीचा प्रभाव पाहायला मिळत आहे. थंडीचा कडाका सातत्यानं वाढत असून, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पारा 10 अंशांच्याही खाली उतरला आहे. तर, पुढील 24 तासांसाठी मध्य भारताला थंडीच्या लाटेचा इशारा जारी करत राज्यात ही शीतलहर नेमकी कशा पद्धतीनं तीव्र होत जाईल हेच हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रातील प्रामुख्यानं उत्तरेकडील पट्ट्यात धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सोलापूर इथं थंडीच्या लाटेचा इशारा असून, घाटमाथ्यावर शीतलहरी ताशी 30 ते 40 किमी इतक्या वेगानं वाहणार असल्यानं हा झोंबणारा वारा अडचणी वाढवू शकतो. याशिवाय धुक्याची चादर घाट क्षेत्रासह मैदानी भागांमध्येसुद्धा स्थिरावणार असल्या कारणानं रात्रीच्या वेळी आणि पहाटे दृश्यमानतेवर याचा परिणाम होणार असल्या कारणानं वाहन चालकांना खबरदारी बाळगण्याचा इशाराही यंत्रणांनी जारी केला आहे. 

मुंबई- उपनगरंही गारठली! 

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये थंडीचा कडाका वाढत असून, शहरात किमान तापमानाचा आकडा 20 अंशांच्या दरम्यान राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. धुक्याची चादर शहरातही पाहायला मिळणार असून, सायंकाळनंतर सोसाट्याचा वारा सुटण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगडमध्येसुद्धा हवामान प्रामुख्यानं कोरडं राहील. 

कुठे आणखी तीव्र होणार थंडीची लाट? 

पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये थंडीची लाट आणखी तीव्र होत असून सोलापूरपर्यंत हीच स्थिती पाहता येणार आहे. अगदी काश्मीर आणि हिमाचलमध्ये वाहणाऱ्या शीतलहरींप्रमाणंच थंडीचा कडाका आता महाराष्ट्रात जाणवणार असल्या कारणानं घराबाहेर पडावं की नाही? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. 

थंडीच्या या वातावरणाला कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भसुद्धा अपवाद नसून, नांदेड, परभणी, जालनासह नागपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावची इथंही किमान तापमान 12 ते 13 अंशांदरम्यान राहणार असून शीतलहरी धीम्या गतीनं सबंध महाराष्ट्र व्यापत असून येत्या 48 तासांमध्ये हवामानात फारसे बदल अपेक्षित नसल्याचा अंदाज वर्तवत हवामान विभागानं नागरिकांना सतर्क केलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsWintermaharashtra weather 22 december 2025weather forecasttodays Weather

इतर बातम्या

अजित पवारांचा शब्द पूर्ण; सूरज चव्हाणचा भावनिक निर्णय, घराच...

मनोरंजन