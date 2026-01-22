Maharashtra Weather News : हिमालयात नाही होत इतके प्रचंड हवामान बदल महाराष्ट्रात; राज्यात पावसाळी वाऱ्यांचा शिरकाव...

Maharashtra Weather News : (Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand) हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि उत्तराखंड अशा राज्यांमध्ये काही भागांत पावसाचा इशारा आणि हिमवर्षावही पाहायला मिळत आहे, तर पंजाब, हरियाणामध्ये धुक्याचं साम्राज्य पाहायला मिळत आहे. एकिकडे ही स्थिती असतानाच दुसरीकडे दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यांची अनपेक्षित रुपं पाहायला मिळत आहेत. हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ राहणार असून, कमाल आणि किमान तापमानात यामुळं बदल होताना दिसतील. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या तुरळक सरींचीही हजेरी असेल असा अंदाज आहे.
पुढचे 24 तास राज्यातील तापमान सरासरीनं जास्तच असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. तर, काही जिल्यांमध्ये सरासरी किमान तापमान 10 अंशांच्या पुढेच असेल असाही अंदाज आहे. राज्यात गारठा कमी झाल्या कारणानं काहीसं दमट हवामान जाणवत असून, प्रामुख्यानं उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहिल्यानगरमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी गारठा जाणवणार असून सूर्य माथ्यावर येताच उष्मा जाणवण्यास सुरुवात होईल असा अंदाज आहे. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर इथं घाटमाथ्यावरील क्षेत्रांमध्ये धुक्याची चादर कायम राहणार असून ढगाळ वातावरणामुळं गारठा कायम असेल. दुपारचा उष्मा मात्र इथंही टाळता येणार नाही. मराठवाडा आणि विदर्भात गारठा कायम राहणार असला तरीही थंडीचा कडाका मात्र कमी झाल्याचं लक्षात येईल.
मुंबई मुख्य शहर, नवी मुंबई आणि उपनगरांसह ठाणे, पालघर ते थेट रायगडपर्यंत बहुतांशी ढगाळ वातावरण पाहायला मिळेल. पुढील 24 तासांमध्ये इथं हवामान बहुतांशी कोरडं आणि ढगाळ असेल. तर, सरासरी कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे 32 अंश आणि 18 ते 20 अंश सेल्सिअस इतकं असेल. शहराच्या किनारपट्टी भागांमध्ये वारे वाहणार असून, हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण वाढणार असल्यानं काही ठिकाणी पावसाच्या अगदी हलक्या सरींचा शिडकावा होऊ शकतो.
केंद्रीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार देश स्तरावरील हवामानात जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये ढगांच्या गडगडाटासह ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वारे वाहतील. पुढील 24 तासांमध्ये ढगांची रचना बदलणार असून, मैदानी भागांमध्येही त्यांचे सर्वाधिक परिणाम दिसतील. परिणामी पुढील दोन ते चार दिवसांमध्ये उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मैदानी क्षेत्रांत तापमान 2 ते 4 अंशांनी वाढेल.