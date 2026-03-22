  Todays Weather Update : अवकाळी नव्हे, उन्हाळा! उत्तरेपासून पश्चिमेपर्यंत वारं फिरलं; 26 मार्चनंतर काय घडणार, IMD नं आताच सांगितलं

Todays Weather Update : अवकाळी नव्हे, उन्हाळा! उत्तरेपासून पश्चिमेपर्यंत वारं फिरलं; 26 मार्चनंतर काय घडणार, IMD नं आताच सांगितलं

Todays Weather Update : देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये हवामान बदलांना सुरुवात झाली असून, त्याचा थेट परिणाम आता ऋतूचक्रातील चढ- उतारांमध्ये होताना दिसत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये या बदलांचा नेमका कसा परिणाम होताना दिसेल? पाहा सविस्तर हवामान वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Mar 22, 2026, 06:48 AM IST
Todays Weather Update : अवकाळी नव्हे, उन्हाळा! उत्तरेपासून पश्चिमेपर्यंत वारं फिरलं; 26 मार्चनंतर काय घडणार, IMD नं आताच सांगितलं
Todays Weather Update : पश्चिमी झंझावात सक्रिय असल्या कारणानं उत्तर पश्चिम भारतामध्ये मागील काही दिवसांपासून अनेक हवामान बदलांमध्ये सातत्य दिसून आलं. असं असतानाच जिथं या स्थितीचा परिणाम प्रामुख्यानं उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दिसून येत होता तोच प्रभाव आता पूर्व आणि उत्तर पूर्व राज्यांमध्येसुद्धा दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. पश्चिमेकडील राज्यही यात अपवाद नाहीत. 

मागील तीन दिवसांपासून हिमालयीन क्षेत्रांमध्ये तूफान हिमवृष्टी पाहायला मिळाली असून, मैदानी क्षेत्रांमध्ये वादळी पावसानं हजेरी लावल्यानं जनजीवनावर याचा परिणाम झाला आणि वारं पुन्हा फिरलं, जिथं पूर्वोत्तर भारतामध्ये मेघगर्जनेसह पावसानं हजेरी लावली तिथंच दक्षिण भारताच्या किनारपट्टी क्षेत्रांना मात्र उराज्यानं हैराण केलं. पुढील 24 तासांमध्ये या स्थितीचे कमीजास्त परिणाम दिसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रात अवकाळीची माघार, आता उष्णतेचा मारा 

मराठवाड्यासह विदर्भ आणि मुंबई उपनगरांमध्ये एकाएकी निर्माण झालेली अवकाळीसाठीची स्थिती आता निवळली असून, कमाल तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील सरासरी कमाल तापमानाचा आकडा 38 अंशांचा टप्पा ओलांडणार असून, मुंबईतही 37 अंशांच्या घरात तापमान राहण्याचा अंदाज आहे. पुढील 48 तास उष्मा पुन्हा वाढणार असून, सध्यातरी अपवाद वगळता अवकाळीचा इशारा नाही. 

पुढील 48 तासांमध्ये राज्याच्या किनारपट्टी भाग, मुंबई, ठाणे, कोकणात हवेतील आर्द्रता वाढून दमट वातावरणात भर पडू शकेल. तर मध्य महाराष्ट्रात दरम्यानच्या काळात सोसाट्याचे वारे वाहतील. पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर इथं दुपारच्या वेळी उष्णतेच्या झळा असह्य होऊ शकतात. मात्र, पहाटे आणि रात्री उशिरा डोंगराळ भागांमध्ये पारा घसरण्याचा अंदाज आहे. 

देशाच्या कोणत्या भागांसाठी सावधगिरीचा इशारा? 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग, आयएडीनं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार 22 मार्च रोजी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी असू शकते असा अंदाज वर्तवला आहे. तर, उत्तर भारतातील उत्तराखंड, हिमाचलसारख्या पर्वतीय राज्यांमध्ये 23 मार्चनंतर पाऊस आणि हिमवर्षावाचा इशारा आहे, जिथं वाऱ्याचा वेग ताशी 50 किमी इतका असेल. एक पश्चिमी झंझावात शमत नाही तोच 26 मार्चनंतर नव्यानं पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असल्या कारणानं उत्तर पश्चिम भारतात पुन्हा पाऊस आणि हिमवर्षावास पूरक स्थिती निर्माण होईल असा अंदाज वर्तवत नागरिकांना यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

