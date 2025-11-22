बिनधास्त आखा हिवाळी सहलीचे बेत... आठवड्याअखेर राज्यात हुडहूडी! उत्तरेकडे हिमवर्षावाचा कहर!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढण्यास सुरुवात झाली असली तरीही मुंबई शहर आणि उपनगर मात्र इथं अपवाद ठरत आहे. 

सायली पाटील | Updated: Nov 22, 2025, 07:25 AM IST
Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेकडे थंडीचा कडाका अतिप्रचंड प्रमाणात वाढत असतानाच उत्तरेकडून वाहत येणाऱ्या वाऱ्याच्या झोताचा थेट परिणाम मध्य भारतासह पूर्वोत्तर भारत आणि महाराष्ट्रावरही दिसू लागला आहे. दक्षिणेकडील किनारपट्टी भागामध्ये समुद्रावर तयार होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं या राज्यांमध्ये मात्र पावसाच्या सरींचा अंदाज असल्यानं या थंडीच्या वातावरणात तामिळनाडू, केरळ आणि तेलंगणा अपवाद ठरत आहेत. दरम्यान महाराष्ट्रात मात्र शहरी भाग वगळता उर्वरित राज्यात थंडीचा कडाका वाढत असून, तापमानाचा आकडा एकेरी अंकावर आल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

राज्यात थंडीचा कडाका कायम राहणार 

राज्यातील तापमानात सध्या लक्षणीय चढ- उतार पाहायला मिळत असून, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये कमाल तापमानात काही अंशांनी वाढ झाली आहे. तर, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावर गारठा वाढला आहे. राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये सकाळच्या वेळी धुक्याची चादर आणि सायंकाळनंतर तापमानात होणारी घट पाहता रस्त्यावरील वर्दळही गावखेड्यांमध्ये कमी झाली आहे. 

महाराष्ट्राच्या अनेक भागात सरासरीपेक्षा कमी किमान तापमानाची नोंद होत असून, दरम्यान, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रासह मध्य भारतातील काही भागांमध्ये 4 डिसेंबरपर्यंत तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तर सज्या राज्यात सर्वात कमी तापमान धुळ्यात असून इथं पारा 7.5 अंशांपर्यंत खाली आला आहे. निफाड, ब्रह्मपुरी, नाशिकमध्येसुद्धा इशीच स्थिती असून महाबळेश्वरहून ही ठिकाणं अधिक थंड असल्याचं इथं स्पष्ट होत आहे. 

राज्याच्या तापमानात शुक्रवारी किंचित वाढ दिसून आली. मुंबईच्या तापमानातही सातत्याने चढ – उतार पाहायला मिळाले. एकंदरच राज्यात पहाटे आणि रात्री गारवा, तसेच दिवसभर बोचरे वारे आणि काही भागांमध्ये दुपारच्या वेळी तळपता सूर्य अशी काहीशी संमिश्र स्थिती पाहायला मिळत असून, पुढील 48 तास हे चित्र फारसं बदलणार नाही. 

जळगावात गुलाबी थंडी... 

जळगाव जिल्ह्यातील अनेक भागात थंडीचा जोर वाढला असून जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर परिसरात थंडी वाढली आहे. अजिंठा डोंगर रागांमध्ये थंडी रोज वाढत आहे. त्यात धुके देखील पडायला लागल्याने अजिंठा डोंगर खूपच सुंदर असे दृश्य दिसत आहे. 

तिथं देशाच्या उत्तरेकडे थंडीचा कडाका वाढत असून, (Jammu kashmir, Himachal Pradesh, uttarakhad) जम्मू काश्मीरमध्ये प्रामुख्यानं खोऱ्यात प्रचंड हिमवृष्टी झाली आहे. तर, हिमाचल प्रदेशातील पर्वतीय क्षेत्र, स्पितीचं खोरं इथंसुद्धा बर्फवृष्टी झाली असून, जलस्त्रोत गोठण्यास सुरुवात झाली आहे. उत्तराखंडच्या डोंगळाळ भागांवरही बर्फाचं अच्छादन आणि मैदानी क्षेत्रांमध्ये कडाक्याची थंडी असं चित्र पाहायला मिळत असून या थंडीचा जनजीवनावरही परिणाम होताना दिसत आहे. 

महाराष्ट्रात सध्या थंडीचा कडाका किती वाढला आहे?
शहरी भाग (मुंबई-सह) वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड गारठा वाढला आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या घाटमाथ्यावर तापमान एकेरी अंकात (7-10 अंश) पोहोचले आहे. 

राज्यातील सर्वात कमी तापमान कुठे नोंदवले गेले?
धुळे येथे सर्वात कमी 7.5 अंश सेल्सिअस. निफाड, ब्रह्मपुरी आणि नाशिकमध्येही 8, 9 अंशांच्या आसपास तापमान आहे. 

मुंबईत थंडी जाणवते का?
मुंबई शहर व उपनगरांत कमाल तापमानात किंचित वाढ झाली आहे, त्यामुळे दिवसात बोचरे वाटते. मात्र पहाटे व रात्री गारवा स्पष्ट जाणवतो.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Maharashtra Weather newsmaharashtra weather news latest update22 november 2025 weather updateWinternashik

