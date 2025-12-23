English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Weather News : राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढला असून, ही थंडी आता अनेक भागांमध्ये नागरिकांना बेजार करताना दिसत आहे. काय आहे पुढच्या 24 तासांतील परिस्थितीचा अंदाज? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Dec 23, 2025, 07:24 AM IST
Maharashtra Weather News : सोसणार नाही इतकी कडाक्याची थंडी पडणार; महाराष्ट्रात पुढचे 24 तास हाडं गोठवणारे...
Maharashtra Weather News : उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांमध्ये हवामान बदल होत कडाक्याच्या थंडीची लाट सक्रिय झालेली असतानाच देशात सर्वदूर या शीतलहरींचा प्रभाव आता पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातही बहुतांश भागांमध्ये शीतलहरींचा तडाखा जाणवत असून, राज्यातील नीचांकी तापमानाचा आकडा 4.5 अंशांवर पोहोचला आहे. सुट्ट्यांचा हंगाम आणि डिसेंबर महिना पाहता या नाताळपर्वामध्ये गारठा आणखी वाढणार असल्याचा स्पष्ट इशारहा हवामान विभागानं जारी केला आहे. 

महाराष्ट्रात थंडीची लाट, कुठं आहे सोसणार नाही इतकं किमान तापमान? 

उत्तर भारतून शीतलहरींनी मध्य, पूर्व आणि दक्षिण भारताच्या दिशेनं मार्गक्रमण सुरू केलं असून, उत्तरेकडून वाहणाऱ्या गार वाऱ्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात थंडीची लाट पुन्हा दातखिळी बसवताना दिसत आहे. सध्याचा नाताळसणाचा आठवडा पाहता या संपूर्ण आठवड्यामध्येत गारठा कायम राहील. मात्र अखेरच्या टप्प्यात तापमानात काहीशी वाढ अपेक्षित आहे. ज्यामुळं नव्या वर्षाचं स्वागत काहीशा तापमानवाढीनं होईल असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

मोसमातील उत्तम काळ 

तूर्तास राज्यात कोकणापासून विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात गारठा कायम आहे. काही भागांमध्ये पारा 10 अंशांच्या खाली आला आहे, तर कुठं किमान तापमानाचा आकडा 12 ते 14 अंशांदरम्यान आहे. राज्यातील घाटमाथ्यावर पहाटेच्या वेळी दाट धुक्याची चादर आणि दवबिंदू पाहायला मिळत असून निसर्गाचं एक वेगळं आणि विलोभनीय रुप पाहायला मिळत आहे. विशेषत: हिवाळी पर्यटनास गेलेल्यांसाठी हा मोसमातील उत्तम काळ ठरत आहे. 

पुढील 24 तासांमध्ये थंडीच्या लाटेची तीव्रता कमी होणार असली तरीही गारठा मात्र कायम राहणार आहे. पुढचे 48 तास तापमानातील घट कायम राहणार असल्यामुळं मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा गार वारे नागरिकांच्या नाकी नऊ आणताना दिसणार असल्यानं या ऋतूबदलामध्ये आरोग्याची काळजी घेण्याचं आवाहन सध्या यंत्रणा करत आहेत. 

दरम्यान सध्या काश्मीरमध्ये 'चिल्ला-ए-कलां'ची सुरुवात झाली असून, 21 डिसेंबरपासून या अतिथंडपर्वास सुरुवात झाली. जिथं काश्मीरच्या खोऱ्या इतकी थंडी पडते की तापमान उणेमध्ये गेल्याचं दिसून येतं. हे 40 दिवसांचं पर्व आता नेमकं किती नीचांकी तापमान दाखवतं हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, तेथील थंडीचा परिणाम आणि वाऱ्याचा वेग पाहता या शीतलहरी महाराष्ट्र ओलांडून तेलंगणा, कर्नाटक गाठत आहेत. तर तिथं पूर्वोत्तर भागांमध्येही तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता वगळता हवेत गारठा कायम असेल असा अंदाज केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं वर्तवला आहे. 

