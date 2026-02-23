English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात उन्हाळी पावसाळा... हवामानातील अजब बदल, आरोग्य सांभाळा

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये उष्मा जाणवण्यास सुरुवात झाली असली तरीही राज्यातील काही भाग मात्र या उकाड्यास अपवाद ठरत असून तिथं मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा वर्तवण्यात आला आहे. 

सायली पाटील | Updated: Feb 23, 2026, 07:41 AM IST
Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात उन्हाळी पावसाळा... हवामानातील अजब बदल, आरोग्य सांभाळा

Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेपासून पश्चिमेपर्यंत हवामानात सातत्यानं मोठे बदल होताना दिसत असून या बदलांचा परिणाम महाराष्ट्रातही होताना दिसून येत आहे. राज्याच्या बहुतांश भागांमधून थंडीनं केव्हाचाच काढता पाय घेतला असून, आतापासूनच प्रचंड उष्मा जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच मागील 48 तासांपासून राज्यात पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होत असल्या कारणानं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोल्हापूर जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर रविवारी सायंकाळी काही ठिकाणी जोरदार तर काही ठिकाणी तुरळात पाऊस झाला. जिल्ह्यातील दाजीपुर अभयारण्य आणि फोंडा घाट परिसरात तर मुसळधार पावसानं हजेरी लावली होती. या अवकाळी पावसामुळे अनेक भागात जनजीवन विस्कळीत झालं होत. राज्यात सध्या एकीकडे प्रचंड उकाडा आणि दुसरीकडे अचानक पाऊस यामुळे नेमका कोणता ऋतू सुरू आहे हेच कळेनासं झाल्याचीच स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पूर्व विदर्भात वादळी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी असेल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पूर्व विदर्भात प्रामुख्यानं चंद्रपूर, गडचिरोलीमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी असेल. तर, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड इथंसुद्धा पावसाच्या तुरळक सरींचा इशारा देण्यात आला आहे. 

अचानक उन्हाळी पाऊस आला कुठून? 

गेल्या काही दिवसांपासून बंगालच्या उपसागरामध्ये नैऋत्येस कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होत असून, त्यामुळं दक्षिण मध्य महाराष्ट्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला असून, राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. 

कुठं येणार उष्णतेची लाट? 

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवर पुढच्या 24 तासांमध्ये दमट हवामान पाहायला मिळेल. दुपारनंतर पारा 35 ते 37 अंशांदरम्यान राहील तर, किमान तापमानाचा आकडा 25 अंशांदरम्यान राहील. हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असल्यामुळं मुंबई आणि उपनगरांमध्ये उष्मा अधिक भासणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही पहाटेचा गारठा वगळता दिवसभर उष्णतेमुळं जीवाची काहिली होईल. किनारपट्टी भागांमध्ये तापमानाचा आकडा पाहता इथं उष्णतेच्या लाटेसदृश्य स्थिती असेल असा इशारा हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 23 february 2026weather forecast

इतर बातम्या

सनई-चौघडा आणि लग्नाची धमाल ; रश्मिकाने केला खुलासा ‘आमच्या...

मनोरंजन