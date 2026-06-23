/मोसमी वाऱ्यांची मुंबई- कोकणावर कृपा; कुठे कोसळधारा, कुठे संततधार? जाणून घ्या हवामान वृत्त

मुंबई | केंद्रीय हवामान विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यच्य बहुतांश भागांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावली. मागील 24 तासांमध्ये कोकणापासून विदर्भापर्यंत आनंदसरी बरसल्या. येत्या 24 तासांमध्येसुद्धा मान्सूनचा प्रभाव तुलनेनं अधिक असेल आणि त्यामुळं विदर्भाला वादळी पावसाचा तडाखा बसेल असा स्पष्ट इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. मुंबईसह कोकणातसुद्धा पावसाचा जोर वाढणार असून, त्या धर्तीवर यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
आयएमडीच्या अंदाजानुसार 22 जून रोजी मध्य आणि पूर्व भारतामध्ये मोसमी वाऱ्यांनी प्रगती की असून मुंबईसह तेलंगणा, ओडिशा, छत्तीसगढ, झारखंड आणि बिहारच्या क्षेत्रांमध्ये पुढील 48 तास मुसळधार पावसाची हजेरी असेल असं स्पष्ट केलं. परिणामी येत्या आठवड्यामध्ये झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि ओडिशा इथं मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची हजेरी असेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
कोकणासह मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पुढील 24 तासांत पावसाचा जोर तुलनेनं अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. तर, पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये पावसाचे ढग कमाल करताना दिसतील. ज्यामुळं पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
पुणे, अलिबागपर्यंत आगेकूच केलेला मान्सून मुंबईत सक्रिय होत असून, हे मोसमी वारे शहरातील नागरिकांना प्रचंड उकाड्यापासून दिलासा देताना दिसतील. नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जालना, रत्नागिरीसह ठाणे जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावली. अनेक भागांमध्ये सखल भाग जलमय झाला, मात्र या पावसाचं प्रत्येकानंच मनापासून स्वागत केलं.
देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये पाऊस सक्रीय झाला असून, उत्तर भारत, दिल्ली आणि अगदी पर्वतीय राज्यांमध्येसुद्धा ही स्थिती पाहायला मिळत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत ते अगदी पूर्वोत्तर भारतामध्ये पावसासाठी पूरक वातावरण पाहायला मिळणार असून, देशाच्या पर्वतीय भागांतही ही स्थिती पाहायला मिळेल.
मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 22, 2026
मुख्य बिंदु
(i) अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र (मुंबई सहित), तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।
(ii) पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम… pic.twitter.com/8evtyroxCP
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार उत्तराखंडमध्ये पश्चिमी झंझावातामुळं 25 जूनपर्यंत पाऊस आणि वादळाता इशारा देत नागरिकांसह पर्यटकांनाही सतर्क करणयात आलं आहे. तर, जम्मू काषश्मीर आणि लडाखमध्येही पुढील 48 तासांत पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज आहे. यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 50 किमी सेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.