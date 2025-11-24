थंडीनं मारली दडी? उत्तरेकडील वाऱ्यांची दिशा बदलताच महाराष्ट्रावर अनपेक्षित परिणाम... सावधगिरीचा इशारा!

Maharashtra Weather News : भारताच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये असणारा शीतलहरींचा प्रभाव कमी झाला असून, मैदानी क्षेत्रांमध्ये कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. तर, पर्वतीय भागांवरही हिमवर्षावानं विश्रांती घेतल्यानं थंडीनं छोटी सुट्टी घेतली असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. हवामानाच्या या बदलांचा परिणाम महाराष्ट्रावरही परिणाम होताना दिसत असून, राज्यात कमाल आणि किमान तापमानात चढ- उतार होताना दिसत आहे. देशभरात सध्या धुकं आणि धुरक्याचं प्रमाण अधिक असून दृश्यमानतेवर त्याचा थेट परिणाम होताना दिसत आहे. तर, दक्षिण भारतामध्ये पावसाचीच हजेरी कायम असल्यानं यामुळंसुद्धा तापमानात बदल पाहायला मिळत आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या हवा कोरडी राहणार असून, उत्तरेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाल्यानं असल्यानं थंडीचा कडाका कमी झाला आहे. ज्यामुळं राज्यात वाऱ्यांच्या दिशा बदलामुळं ढगाळ वातावरणनिर्मिती होताना दिसत असून, पावसाला पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. परिणामस्वरुप राज्यात गारठा कमी राहणार असून पुढील 24 तासांमध्ये थंडीचं प्रमाण कमी राहणार असून, दुपारच्या वेळी उष्मा अधिक जाणवेल. प्रामुख्यानं राज्याच्या किनारपट्टी भागांमध्ये उष्णतेचं प्रमाण अधिक जाणवेल, तर हवा दमट असेल. अचानक होणाऱ्या या बदलांचे परिणाम आरोग्यावर प्रभाव पाडणार असून, त्यामुळं सर्दी पडसं, उष्माघातासारखी स्थिती उदभवण्याचा धोका असल्यानं नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
जिथं नोव्हेंबर महिन्यातील दुसऱ्या पंधरवड्याची सुरुवात राज्यात कडाक्याच्या थंडीनं होऊ तापमानाचा नीचांकी आकडा 6 ते 7 अंश सेल्सिअसवर पोहोटला होता, तिथंच आता मात्र नीचांकी तापमान 10 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलं असून, धुळ्यात ही नोंद करण्यात आली. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर इथंही तापमानाच वाढ नोंदवली जाणार असल्याची प्राथमिक माहिती हवामान विभागानं जारी केली आहे.
मलालाकाची सामुद्रधुनी आणि नजीकच्या अंदमान समुद्रात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण होत असून, पुढील 48 तासांमध्ये बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळसदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. ज्यामुळं 24 ते 28 नोव्हेंबर पर्यंत अंदमान आणि निकोबार बेट समुहात मुसळधार ते अतीमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर, दक्षिण भारतात तामिळनाडू, माहे, केरळ इथं 24 ते 26 नोव्हेंबरदरम्यान मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यादरम्यान देशाच्या किनारपट्टी भागांमध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी इतका असल्यानं नागरिकांना आणि मासेमारांना सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, उत्तरेकडील राज्यांमध्ये कमी झालेला गारठा पुढील 48 तासांनंतर पुन्हा वाढणार असून, पर्वतीय भागांमध्ये प्रथमस्वरुपातील बदल दिसून येतील. ज्यानंतर मैदानी क्षेत्रापासून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि पूर्वोत्तर भारतात थंडीचा कडाका धीम्या गतीनं जोर धरु लागेल.