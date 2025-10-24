48 तास सावधगिरीचे! 'ऑक्टोबर हिट'नं होरपळ, पावसानं तारांबळ... राज्यात अस्मानी जुगलबंदी

Maharashtra Weather News : देशात सध्या चारही दिशांना चार वेगवेगळ्या पद्धतींचं हवामान पाहायला मिळत असून, हे हवामान आता नागरिकांच्या अडचणींमध्ये भर टाकताना दिसत आहे. एकिकडे शेतशिवाराचं नुकसान करणारा हा पाऊस आता आरोग्यावरही परिणाम करत आहे, शिवाय उष्णतेनं होणारी होरपळही बेजार करत आहे. हवामानाचा हा कल काही दिवस असाच राहणार असून, पुढील 24 तासांमध्ये राज्याच्या कोकण, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर मध्य महाराष्ट्प आणि मराठवाज्यात विजांचा कडकडाट, ताशी 30 ते 40 किमी वेगानं वाहणारे वादळी वारे अशी एकंदर स्थिती आणि पावसाच्या मध्यम सरींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार फक्त ऑक्टोबरच नव्हे, तर आता नोव्हेंबर महिन्यावरही पावसाचं सावट राहणार आहे. पुढील 48 तासांमध्ये सर्वाधिक पाऊस बरसण्याची शक्यता असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कोकणात जलधारा बरसण्याचा अंदाज आहे. ज्यामुळं शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. फक्त पाऊसच नव्हे, तर दिवसा असणारा उष्मा अधिक होरपळ करणारा असल्या कारणानं सकाळचं उष्ण वातावरण आणि त्याचा रात्रीपर्यंत जाणवणारा दाह अशी हवामानाची गंभीर स्थिती पाहायला मिळत आहे.
प्रादेशिक हवामान शाखेच्या पूर्वानुमानानुसार शुक्रवार आणि शनिवारी मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मध्यम ते हलक्या स्वरुपातील पावसाची शक्यता आहे. तर, ठाणे आणि पालघरमध्ये रविवारी पावसाची हजेरी असेल. एकंदर पावसाचा अंदाज पाहता या भागांसाठी हवामान विभागानं यलो अलर्ट जारी केला आहे. कोकण पट्ट्यातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातही पावसाचा यलो अलर्ट आहे. तर, अहिल्यानगर आणि पुण्यात हा यलो अलर्ट सोमवारपर्यंत लागू असेल.
मान्सूनच्या वाऱ्यांनी अधिकृतपणे माघार घेतली असली तरीही अरबी समुद्राच्या आग्नेयेला निर्माण झालेली कमी दाब प्रणाली ईशान्येला पुढे जात असून, त्या कारणास्तव तामिळनाडूसह कर्नाटकच्या अंतर्गत भागात परिणाम होत असून हे वारे पश्चिम वायव्येस पुढे सरकत आहेत. ज्यामुळं महाराष्ट्रासह देशाच्याही काही राज्यांमध्येसुद्धा पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस हिमालय पट्ट्यामध्ये नव्यानं पश्चिमी झंझावात सक्रिय होणार असल्यानं पुढंही पावसाची हजेरी कमीजास्त स्वरुपात पाहायला मिळू शकते असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
पावसाचा मुक्काम का?
मान्सून अधिकृतपणे माघार घेतला असला तरी, अरबी समुद्राच्या आग्नेय दिशेला निर्माण झालेली कमी दाबाची प्रणाली (Low Pressure System) ईशान्येकडे सरकत आहे. ही प्रणाली तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागांना प्रभावित करत असून, पश्चिम वायव्य दिशेने वारे वाहत आहेत.
कोकणात काय इशारा?
कोकण (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग): पुढील 3-4 दिवस मध्यम पाऊस आणि वादळ. यलो अलर्ट जारी, नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला (पहिल्या आठवड्यात) कोकणात जोरदार पावसाची शक्यता.
महाराष्ट्रातील हवामान: पावसाचा मुक्काम कसा आणि का?
महाराष्ट्रात सध्या पावसाचा मुक्काम अजूनही कायम आहे, ज्यामुळे शेतकरी, नागरिक आणि शहरवासी दोन्हींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तुमच्या दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह वादळी वारे (30-40 किमी/तास वेगाने) आणि मध्यम पावसाची शक्यता सांगितली आहे.