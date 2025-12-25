English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आयुष्यात पाहिली नसेल इतकी थंडी अन् धुकं; शीतलहर आणखी तीव्र, महाराष्ट्रासाठीचा इशारा पाहा...

Maharashtra Weather News : आयुष्यात पाहिला नसेल इतका बर्फ अन् समोरचं दिसणार नाही इतकं धुकं; देशभरात थंडीची लाट आणखी तीव्र, महाराष्ट्रासाठीहा इशारा पाहा... 

सायली पाटील | Updated: Dec 25, 2025, 07:32 AM IST
आयुष्यात पाहिली नसेल इतकी थंडी अन् धुकं; शीतलहर आणखी तीव्र, महाराष्ट्रासाठीचा इशारा पाहा...
Maharashtra weather news 25 december cold wave continues in pune nashik sligh rise in mumbai temprature heavy snowfall in himachal kashmir latest temprature

Maharashtra Weather News : कोरडी हवा आणि उत्तरेकडून वाहत येणाऱ्या शीतलहरींमुळं राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये थंडीचा कडाका वाढताना दिसला. उत्तर महाराष्ट्र यामध्ये सर्वाधिक गारठला असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यासह अगदी मुंबई आणि नवी मुंबईपर्यंत ही थंडीची लाट प्रभाव पाडताना दिसून आली. मात्र गेल्या 24 तासांमध्ये मुंबईसह उपनगरांमध्ये तापमानात चढ- उतार झाल्याचं दिसून आलं. पुढच्या 24 तासांमध्ये शहरात ही स्थिती स्थिर राहणार असून, राज्याच्या काही भागांमध्येसुद्धा तापमानात अंशत: चढ उतार पाहायला मिळणार आहेत. असं असलं तरीही राज्यात गारठा मात्र कायम राहणार असल्याचाही इशारा हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

मागील 24 तासांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, निफाड, परभणीमध्ये थंडीच्या लाटेसदृश्य परिस्थिती होती. ज्यामुळं तापमानाच काहीशी वाढ झाली असली तरीही गारठा काही इतक्यात पाठ सोडणार नाही. परिणामी पुणे, सातारा, कोल्हापूरातही गारठा जाणवणार आहे. राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमानाचा आकडा 9 ते 12 अंश सेल्सिअस (किमान) इतका असेल, तर कमाल तापमानाचा आकडा 28 ते 30 अंशांदरम्यान असेल. सध्या थंडीची परिस्थिती आणि सुट्ट्यांचा माहोल पाहता राज्यातील गिरीस्थानं आणि पर्यटनस्थळांच्या दिशेनं अनेकांचेच पाय वळताना दिसत आहेत. पुढील 48 तासांमध्ये पुणे शहर, जिल्हा आणि नजीकच्या जिल्ह्यांमध्ये हवामान प्रामुख्यानं कोरडं असेल तर, दिवसा मात्र उन्हाचा चटका जाणवेल असा अंदाज आहे. 

केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीनं देशातही थंडीचा कडाका कमीजास्त होणार असला तरीही उत्तर भारतात मात्र परिस्थिती ही गारठवणारीच असेल असा इशारा जारी केला आहे. तर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेशातील बहुतांश भाग आणि पूर्वोत्तर भारतामध्ये दाट धुक्याचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. महाराष्ट्राच्याही बहुतांश भागांमध्ये पहाटेपासून सूर्य डोक्यावर येईपर्यंत धुकं असल्यामुळं दृश्यमानतेवर याचा परिणाम होणार आहे. 

देशात काय आहे थंडीची स्थिती? 

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये तापनात घट होत असतानाच काश्मीरच्या खोऱ्यात सुरू असणाऱ्या अती थंड पर्वामुळं तापमानात लक्षणीय घट होत आहे. हिमालयावरून वाहणाऱ्या शीतलहरींचा वेग संतुलित असून त्यामुळं पर्वतीय भागांमध्ये हिमवृष्टीला सुरुवात झाली आहे. हिमाचलच्या रेकाँगपिओ इथं वारे ताशी 37 किमी इतक्या वेगानं वागत असून, लाहौलच्या खौऱ्यात असणाऱ्या ताबो, कुकुमसेरी, किलाँग इथं तापमान शून्याहूनही कमी आहे. मात्र बर्फवृष्टीचा इशारा नाही. सध्याच्या घडीला काश्मीरमध्ये हिमवर्षाव सुरू असून येत्या काळात बर्फाची ही चादर आणखी जास्त क्षेत्र व्यापणार असल्याचा इशारा देत या भागांमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्यांनाही तापमानाला अनुसरून पुढील बेत आखण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

