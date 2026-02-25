दमट वाऱ्यांनी वाढवला उष्मा; जोरदार सरींसह राज्यातील कोणत्या भागांमध्ये अवकाळीचं सावट?

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांना हवामान विभागानं अवकाळी पावसाचा इशारा जारी केला आहे. पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दमट वातावरणामुळं उष्मा अधिक जाणवेल. ज्यामुळं तापमानाचा कमाल आकडा 35 ते 37 अंशांदरम्यान राहील. तर, हेच तापमान पुढील 24 तासांमध्ये स्थिर राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात अकाळीची हजेरी असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
राज्यातील मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात अवकाळी पावसानं हजेरी लावली असून, त्यामुळं शेतपिकांवर थेट परिणाम होना दिसत आहे. तर, विदर्भात एकिकडे पारा 37 अंशांवर असला तरीही यवतमाळ, चंद्रपूर इथं मात्र वादळी पावराचा इशारा जारी करण्यात आल्यानं चिंतेत भर पडली आहे. मराठवाड्यातही काही भागांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
कोकण पट्ट्यात पुढील 24 तासांमध्ये दमट हवामान असलं तरीही पावसाची शक्यता नसेल. ज्यामुळं उष्मा अधिक भासेल, पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे आणि कोल्हापूर, सातारा, सांगलीमध्ये आकाश निरभ्र असेल आणि त्यामुळं उकाडा अधिक तीव्रतेनं जाणवेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार बंगालच्या उपसागरालगत सध्या कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होत असून, समुद्रसपाटीपासून काही उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती होताना दिसत आहे. ही स्थिती निवळत असतानाच दक्षिणेकडून कर्नाटकातून मध्य महाराष्ट्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होणार असून, केरळच्या किनारपट्टी भागात वाऱ्यानं चक्राकार गती धारण केल्यानं राज्यातही पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे.
देशात उष्णतेचं पर्व आता धीम्या गतीनं सुरू होत असून, थंडीनं काढता पाय घेतल्यानं मध्य भारत आणि उत्तर भारतातही तापमानात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये देशाच्या पर्वतीय भागांमध्ये वाऱ्याचा वेग वाढणार असून, ताशी 30 ते 40 किमी इतक्या वेगानं वारे वाहतील. पश्चिमी झंझावात आणि स्थानिक हवामानामध्ये होणाऱ्या बदलांमुळं ही स्थिती निर्माण झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.