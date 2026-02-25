English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दमट वाऱ्यांनी वाढवला उष्मा; जोरदार सरींसह राज्यातील कोणत्या भागांमध्ये अवकाळीचं सावट?

Maharashtra Weather News : भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार देशात मध्य भारतातील राज्यांसह दक्षिणेकडे हवामान कोरडं आणि अंशत: दमट असेल. तर काही भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 25, 2026, 07:37 AM IST
दमट वाऱ्यांनी वाढवला उष्मा; जोरदार सरींसह राज्यातील कोणत्या भागांमध्ये अवकाळीचं सावट?
Maharashtra weather news 25 feb 2026 vidarbha kolhapur unseasonal rain prediction in heatwave humid condition in mumbai konkan latest climate update

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांना हवामान विभागानं अवकाळी पावसाचा इशारा जारी केला आहे. पुढील 24 तासांमध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दमट वातावरणामुळं उष्मा अधिक जाणवेल. ज्यामुळं तापमानाचा कमाल आकडा 35 ते 37 अंशांदरम्यान राहील. तर, हेच तापमान पुढील 24 तासांमध्ये स्थिर राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात अकाळीची हजेरी असेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गारपीट आणि पावसानं वाढवली चिंता... 

राज्यातील मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात अवकाळी पावसानं हजेरी लावली असून, त्यामुळं शेतपिकांवर थेट परिणाम होना दिसत आहे. तर, विदर्भात एकिकडे पारा 37 अंशांवर असला तरीही यवतमाळ, चंद्रपूर इथं मात्र वादळी पावराचा इशारा जारी करण्यात आल्यानं चिंतेत भर पडली आहे. मराठवाड्यातही काही भागांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान? 

कोकण पट्ट्यात पुढील 24 तासांमध्ये दमट हवामान असलं तरीही पावसाची शक्यता नसेल. ज्यामुळं उष्मा अधिक भासेल, पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे आणि कोल्हापूर, सातारा, सांगलीमध्ये आकाश निरभ्र असेल आणि त्यामुळं उकाडा अधिक तीव्रतेनं जाणवेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

पावसाला पोषक वातावरण, तेही उन्हाळ्यात? 

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार बंगालच्या उपसागरालगत सध्या कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होत असून, समुद्रसपाटीपासून काही उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती होताना दिसत आहे. ही स्थिती निवळत असतानाच दक्षिणेकडून कर्नाटकातून मध्य महाराष्ट्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होणार असून, केरळच्या किनारपट्टी भागात वाऱ्यानं चक्राकार गती धारण केल्यानं राज्यातही पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. 

पावसाला पोषक वातावरण, तेही उन्हाळ्यात? 

हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार बंगालच्या उपसागरालगत सध्या कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होत असून, समुद्रसपाटीपासून काही उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती होताना दिसत आहे. ही स्थिती निवळत असतानाच दक्षिणेकडून कर्नाटकातून मध्य महाराष्ट्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होणार असून, केरळच्या किनारपट्टी भागात वाऱ्यानं चक्राकार गती धारण केल्यानं राज्यातही पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. 

देशभरात कसे होतायत हवामान बदल? 

देशात उष्णतेचं पर्व आता धीम्या गतीनं सुरू होत असून, थंडीनं काढता पाय घेतल्यानं मध्य भारत आणि उत्तर भारतातही तापमानात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये देशाच्या पर्वतीय भागांमध्ये वाऱ्याचा वेग वाढणार असून, ताशी 30 ते 40 किमी इतक्या वेगानं वारे वाहतील. पश्चिमी झंझावात आणि स्थानिक हवामानामध्ये होणाऱ्या बदलांमुळं ही स्थिती निर्माण झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 23 february 2026weather forecast

इतर बातम्या

खातेवाटपावरून अधिवेशनात विरोधकांचा सभागृहात गोंधळ, शिंदे सभ...

महाराष्ट्र बातम्या