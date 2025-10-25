English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुरे आता! क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या हवामानाला, पावसाला नेमका कधी ब्रेक लागणार? 'ऑक्टोबर हिट'मध्येच आला सावधगिरीचा इशारा

Maharashtra Weather News : पुढच्या 24 तासांमध्ये कसं आणि कुठे बदलणार हवामान? कुठे पुन्हा पूरसदृश्य स्थितीची भीती? जाणून घ्या सविस्तर हवामान वृत्त....

सायली पाटील | Updated: Oct 25, 2025, 07:32 AM IST
पुरे आता! क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या हवामानाला, पावसाला नेमका कधी ब्रेक लागणार? 'ऑक्टोबर हिट'मध्येच आला सावधगिरीचा इशारा
Maharashtra weather news 25 october unseasonal rain for next 3 days medium showers in 24 hours including mumbai Konkan solapur Pune nashik

Maharashtra Weather News : शुक्रवार, 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये सायंकाळी पावसानं हजेरी लावली. मुंबई शहर आणि उपनगरही इथं अपवाद ठरलं नाही. अशा या मान्सूनेत्तर पावसानं सध्या राज्यातील मुक्काम वाढवला असून, एकिकडे उष्मा वाढत असता तरीही दुसरीकडे मात्र पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मितीसुद्धा होताना दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोलापुरात पुन्हा अतिवृष्टीसदृश्य पाऊस...

सोलापूर शहरात शुक्रवारी रात्री पुन्हा एकदा अतिवृष्टी सदृश पाऊस झाला. ज्यामुळं शहरातील सखल भागात पाणी साचायला सुरुवात झाली. शहरातील अवंती नगर, पूर्व भाग, नई जिंदगी, आसरा, जुळे सोलापूर, तुळजापूर रोड या भागात नागरी वस्तीत पाणी साचायला सुरुवातही झाल्याचं दिसून आलं. महिन्याभरापूर्वी सोलापूर शहरात अशाच पद्धतीने पाऊस झाल्याने नागरी वस्तीत पाणी शिरले होते, त्यानंतर पुन्हा एकदा सोलापूर शहरात मुसळधार पावसाने नागरिकांची दैना झाली आणि पुन्हा तत्सम स्थिती निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली. 

हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये राज्याच्या दक्षिण भारासहर उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्येसुद्धा पावसाची हजेरी असेल असं सांगण्यात आलं आहे. ताशी 30 ते 40 किमी इतक्या वेगानं वारे वाहणार असून मेघगर्जनेसह कोकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात पावसाची हजेरी असेल असा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाज्याच्या काही दुर्गम भागांमध्येही मध्यम स्वरुपातील पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

पावसासाठी पोषक वातावरण निर्मितीसाठी कोणते घटक कारणीभूत? 

गेल्या काही दिवसांपासून अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कोकण किनारपट्टीवर पुढील 48 तासांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. इथं वाऱ्यांच्या तीव्रता आणि दिशेत होणाऱ्या  हवामान बदलांमुळे काही भागातही पावसाची शक्यता आहे. तर, 28 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर विदर्भ वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात गडगडाटासह पावसाच्या मध्यम स्वरुपातील सरींची अपेक्षा आहे. पूर्व मध्य अरबी समुद्रातातील कमी दाबाच्या पट्यामुळं त्याचा थेट परिणाम कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसामध्ये दिसून येत आहे. 

कुठे जारी करण्यात आला पावसाचा अंदाज आणि यलो अलर्ट? 

25 ऑक्टोबर : अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, जालना, बीड, लातूर, अकोला, बुलढाणा, चंद्रपूर
26 ऑक्टोबर : मुंबई, नाशिक,अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड
27 ऑक्टोबर : धुळे, मुंबई, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर
28 ऑक्टोबर : पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, रायगड, रत्नागिरी 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmaharashtra weather 11th october 2025weather forecasttodays WeatherWeather Forecast Latest News in Marathi

इतर बातम्या

'या' राज्यात सापडली भारतातील तिसरी सर्वात मोठी सो...

भारत