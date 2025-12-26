English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Weather News : पुढच्या 24 तासांत कडाक्याची थंडी घराबाहेर पडणं करणार कठीण; पावसाच्या इशाऱ्यानं अडचणी वाढल्या आणखीन...

Weather News : पुढच्या 24 तासांत कडाक्याची थंडी घराबाहेर पडणं करणार कठीण; पावसाच्या इशाऱ्यानं अडचणी वाढल्या आणखीन...

Maharashtra Weather News : उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये थंडीचा कडाका वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. तर, काही भागांमध्ये मात्र हवामान विभागानं पावसाचाही इशारा जारी केला आहे. 

सायली पाटील | Updated: Dec 26, 2025, 08:11 AM IST
Weather News : पुढच्या 24 तासांत कडाक्याची थंडी घराबाहेर पडणं करणार कठीण; पावसाच्या इशाऱ्यानं अडचणी वाढल्या आणखीन...
Maharashtra weather news 26 december 2025 cold wave predictions in maharashtra pune nashik konkan himachal pradehs kashir winter impacting country

Maharashtra Weather News : उत्तर भारतातली बहुतांश राज्यांमध्ये थंडीनं जम बसवला असून, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानात थंडीचा कडाका वाढताना दिसत  आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं उत्तर भारतातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये दाट धुक्याचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. दृश्यमानतेवर हे धुकं परिणाम करताना दिसणार असून, 28 डिसेंबरपर्यंत थंडी आणि धुक्याची ही लाट ओसरणार नसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या लाटेचा परिणाम मध्य आणि दक्षिण भारतापर्यंत दिसणार असून, पूर्वोत्तर भारतातसुद्धा तापमानानं नीचांक गाठल्याचं वृत्त आहे. दरम्यानच्या काळात नव्यानं पर्वतीय क्षेत्रांवर सक्रीय होत असणाऱ्या पश्चिमी झंझावातामुळं पावसाचाही अंदाज आहे. ज्यामुळं थंडीचा कडाका आणखी वाढू शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांमध्ये...

महाराष्ट्रात सध्या थंडीची लाट सक्रीय नसली तरीही उत्तरेकडून येणारे थंड वारे राज्यातील तापमानात घट आणत असून त्यामुळं गारठा अती तीव्र होताना दिसत आहे. येत्या 24 तासांत तापमानात आणखी घट अपेक्षित असून आठवडा अखेरीसही थंडीच सरशी करताना दिसणार आहे. प्रामुख्यानं उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात थंडीचा कडाका अधिक असेल. तर, उर्वरित राज्यात किमान आणि कमात तापमानात चढ-ऊतार होताना दिसतील. काही भागांमध्ये थंडीचा कडाका इतका अधिक असेल की घराबाहेर पडणंही कठीण होऊन बसणार आहे. मुंबई- नवी मुंबई आणि उपनगरंही या गारठ्यास अपवाद नसून, सध्या या भागांमध्येही पहाटे आणि सायंकाळी, रात्री उशीरा माथेरान, महाबळेश्वरसारखे थंड वारे वाहत आहेत. 

विश्रांतीनंतर थंडीचं पुनरागमन... 

छत्रपती संभाजी नगर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. तीन दिवसांच्या अल्प विसाव्यानंतर गुरुवारी शहराचे किमान तापमान अचानक 10.6 अंश सेल्सियसपर्यंत घसरलं. ज्यामुळे शहरवासीयांना पुन्हा एकदा कडाक्याच्या थंडीचा अनुभव आला. केवळ रात्रीच नव्हे, तर कमाल तापमानही 28 अंशांवर आल्याने दिवसाही वातावरणात गारठा जाणवत होता. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार 31 डिसेंबरपर्यंत किमान तापमान 12-13 अंशांच्या दरम्यान, तर कमाल तापमान 29-30 अंशांच्या आसपास राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. 

जुन्नरमध्ये धुक्याचं साम्राज्य...

पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील खेड आंबेगाव जुन्नर शिरूर तालुक्यात आज पहाटेपासूनच धुक्याचं साम्राज्य पाहायला मिळत असून अचानक पडलेल्या या दाट धुक्यामुळे मात्र शेतकऱ्यांची चिंता वाढलीय या दाट धुक्यामुळे नुकतीच लागवड झालेल्या कांदा गहू यांसारख्या पिकांवरती करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढणार असल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढलीय, धुक्याने वेढलेलं हे सकाळचं दृश्य मनमोहक असंच दिसत होतं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsWintermaharashtra weather 26 december 2025weather forecasttodays Weather

इतर बातम्या

'...म्हणजे भाजपची तेव्हा हातभर फाटली होती'; ठाकरे...

मुंबई बातम्या