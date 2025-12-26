Weather News : पुढच्या 24 तासांत कडाक्याची थंडी घराबाहेर पडणं करणार कठीण; पावसाच्या इशाऱ्यानं अडचणी वाढल्या आणखीन...

Maharashtra Weather News : उत्तर भारतातली बहुतांश राज्यांमध्ये थंडीनं जम बसवला असून, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानात थंडीचा कडाका वाढताना दिसत आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं उत्तर भारतातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये दाट धुक्याचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. दृश्यमानतेवर हे धुकं परिणाम करताना दिसणार असून, 28 डिसेंबरपर्यंत थंडी आणि धुक्याची ही लाट ओसरणार नसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या लाटेचा परिणाम मध्य आणि दक्षिण भारतापर्यंत दिसणार असून, पूर्वोत्तर भारतातसुद्धा तापमानानं नीचांक गाठल्याचं वृत्त आहे. दरम्यानच्या काळात नव्यानं पर्वतीय क्षेत्रांवर सक्रीय होत असणाऱ्या पश्चिमी झंझावातामुळं पावसाचाही अंदाज आहे. ज्यामुळं थंडीचा कडाका आणखी वाढू शकतो.
महाराष्ट्रात सध्या थंडीची लाट सक्रीय नसली तरीही उत्तरेकडून येणारे थंड वारे राज्यातील तापमानात घट आणत असून त्यामुळं गारठा अती तीव्र होताना दिसत आहे. येत्या 24 तासांत तापमानात आणखी घट अपेक्षित असून आठवडा अखेरीसही थंडीच सरशी करताना दिसणार आहे. प्रामुख्यानं उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात थंडीचा कडाका अधिक असेल. तर, उर्वरित राज्यात किमान आणि कमात तापमानात चढ-ऊतार होताना दिसतील. काही भागांमध्ये थंडीचा कडाका इतका अधिक असेल की घराबाहेर पडणंही कठीण होऊन बसणार आहे. मुंबई- नवी मुंबई आणि उपनगरंही या गारठ्यास अपवाद नसून, सध्या या भागांमध्येही पहाटे आणि सायंकाळी, रात्री उशीरा माथेरान, महाबळेश्वरसारखे थंड वारे वाहत आहेत.
छत्रपती संभाजी नगर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. तीन दिवसांच्या अल्प विसाव्यानंतर गुरुवारी शहराचे किमान तापमान अचानक 10.6 अंश सेल्सियसपर्यंत घसरलं. ज्यामुळे शहरवासीयांना पुन्हा एकदा कडाक्याच्या थंडीचा अनुभव आला. केवळ रात्रीच नव्हे, तर कमाल तापमानही 28 अंशांवर आल्याने दिवसाही वातावरणात गारठा जाणवत होता. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार 31 डिसेंबरपर्यंत किमान तापमान 12-13 अंशांच्या दरम्यान, तर कमाल तापमान 29-30 अंशांच्या आसपास राहील असा अंदाज वर्तवला आहे.
Fog Warning !
Dense to very dense fog is likely at isolated places over Assam & Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh & Delhi, Punjab and Uttar Pradesh, while dense fog may affect parts of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu region,… pic.twitter.com/83xDYhu5gW
— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 25, 2025
पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील खेड आंबेगाव जुन्नर शिरूर तालुक्यात आज पहाटेपासूनच धुक्याचं साम्राज्य पाहायला मिळत असून अचानक पडलेल्या या दाट धुक्यामुळे मात्र शेतकऱ्यांची चिंता वाढलीय या दाट धुक्यामुळे नुकतीच लागवड झालेल्या कांदा गहू यांसारख्या पिकांवरती करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढणार असल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढलीय, धुक्याने वेढलेलं हे सकाळचं दृश्य मनमोहक असंच दिसत होतं.