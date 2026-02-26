पुढच्या 24 तासांसाठीचा हवामानाचा घाम फोडणारा अलर्ट...; वाऱ्याची दिशा ठरवतेय बदल!

Maharashtra Weather News : मराठवाडा आणि विदर्भासह राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसानं हजेरी लावल्यामुळं या उन्हाळी पावसाळ्यानं अनेकांचीच चिंता वाढवली होती. त्यातच आता पुन्हा एकदा वाऱ्याची दिशा बदलली असून त्यामुळं राज्यात पुन्हा एकदा हवामान बदल पाहायला मिळणार असल्याचं हवामान अंदाज पाहता लक्षात येत आहे.
महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांमध्ये उष्मा वाढणार असून काही जिल्ह्यांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ असेल असा अंदाज आहे. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये सूर्यकिरणांचा दाह अडचणी वाढवेल असाही इशारा जारी करण्यात आला आहे. सध्या मध्य महाराष्ट्रापासून नजीकच्या क्षेत्रावर चक्राकार वाख्यांची स्थिती निर्माण होत असून, त्यामुळं तामिळनाडूपासून मध्य महाराष्ट्रपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे.
कोकण किनारपट्टीमध्ये प्रामुख्यानं हवामान उष्ण आणि दमट असेल आणि दरम्यानच्या काळात आर्द्रतेमुळं अधिक उष्णता भासेल. तर, सातारा, सांगली, पुणे आणि कोल्हापूरमध्ये हवामान बहुतांशी कोरडं असेल. राज्यात तापमानाचा सरासरी आकडा 35 ते 37 अंश सेल्सिअस इतका असेल तर, किमान तापमान 23 ते 24 अंश सेल्सिअसदरम्यान असेल.
बऱ्याच दिवसांनंतर मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी घटल्याने हवेची गुणवत्ता 'समाधानकारक' श्रेणीत आली आहे. बुधवार, 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी शहरात सरासरी AQI ८९ नोंदवण्यात आला असून, वाढलेल्या वाऱ्याच्या वेगामुळे धुरकट वातावरण निवळलं, ज्यामुळं शहरात निरभ्र आकाश आणि सुधारलेली दृश्यमानता पाहायला मिळाली.
मराठवाड्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे 19 हजार हेक्टरवरील रबी पिकांना फटका बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. विभागीय आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार लातूरसह नांदेड, परभणी, धाराशिव, बीड जिल्ह्यांत अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. वीज पडून दोघांचा मृत्यू झाला, तर एकूण चार जनावरे दगावली. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.सोमवारी विभागातील धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, परभणीसह नांदेड जिल्ह्याला अवकाळी पावसाने झोडपले. यात बीड, लातूरला गारपीटदेखील झाली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते.