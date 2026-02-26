English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुढच्या 24 तासांसाठीचा हवामानाचा घाम फोडणारा अलर्ट...; वाऱ्याची दिशा ठरवतेय बदल!

Maharashtra Weather News : देशभरात हवामानात बरेच बदल होत असून याच बदलांच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या वातावरणातही बदल होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं पुढील 24 तासांमध्ये नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे....   

सायली पाटील | Updated: Feb 26, 2026, 08:09 AM IST
Maharashtra Weather News : मराठवाडा आणि विदर्भासह राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसानं हजेरी लावल्यामुळं या उन्हाळी पावसाळ्यानं अनेकांचीच चिंता वाढवली होती. त्यातच आता पुन्हा एकदा वाऱ्याची दिशा बदलली असून त्यामुळं राज्यात पुन्हा एकदा हवामान बदल पाहायला मिळणार असल्याचं हवामान अंदाज पाहता लक्षात येत आहे. 

महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांमध्ये उष्मा वाढणार असून काही जिल्ह्यांमध्ये आकाश अंशत: ढगाळ असेल असा अंदाज आहे. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये सूर्यकिरणांचा दाह अडचणी वाढवेल असाही इशारा जारी करण्यात आला आहे. सध्या मध्य महाराष्ट्रापासून नजीकच्या क्षेत्रावर चक्राकार वाख्यांची स्थिती निर्माण होत असून, त्यामुळं तामिळनाडूपासून मध्य महाराष्ट्रपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. 

कोकणापासून विदर्भापर्यंत कसं असेल हवामान?

कोकण किनारपट्टीमध्ये प्रामुख्यानं हवामान उष्ण आणि दमट असेल आणि दरम्यानच्या काळात आर्द्रतेमुळं अधिक उष्णता भासेल. तर, सातारा, सांगली, पुणे आणि कोल्हापूरमध्ये हवामान बहुतांशी कोरडं असेल. राज्यात तापमानाचा सरासरी आकडा 35 ते 37 अंश सेल्सिअस इतका असेल तर, किमान तापमान 23 ते 24 अंश सेल्सिअसदरम्यान असेल. 

मुंबईकरांना हवा प्रदूषणातून मोठा दिलासा

बऱ्याच दिवसांनंतर मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी घटल्याने हवेची गुणवत्ता 'समाधानकारक' श्रेणीत आली आहे. बुधवार, 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी शहरात सरासरी AQI ८९ नोंदवण्यात आला असून, वाढलेल्या वाऱ्याच्या वेगामुळे धुरकट वातावरण निवळलं, ज्यामुळं शहरात निरभ्र आकाश आणि सुधारलेली दृश्यमानता पाहायला मिळाली. 

हेसुद्धा वाचा : Salim Khan Health Updates : सलीम खान 9 दिवसांपासून रुग्णालयात दाखल, आमिर खान म्हणाला;'आम्ही सगळे प्रार्थना करतोय...'

 

पिकांना अवकाळीचा फटका

मराठवाड्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे 19 हजार हेक्टरवरील रबी पिकांना फटका बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. विभागीय आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार लातूरसह नांदेड, परभणी, धाराशिव, बीड जिल्ह्यांत अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. वीज पडून दोघांचा मृत्यू झाला, तर एकूण चार जनावरे दगावली. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.सोमवारी विभागातील धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, परभणीसह नांदेड जिल्ह्याला अवकाळी पावसाने झोडपले. यात बीड, लातूरला गारपीटदेखील झाली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

