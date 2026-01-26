Maharashtra Weather News : चिंतेत भर! उत्तरेकडे चहुबाजूंनी बर्फाचा मारा, महाराष्ट्रात जानेवारीतच पाऊसधारा

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात थंडीची लाट सक्रिय नसली तरीही गारठा मात्र कायम असून, मराठवाड्यापासून कोकण, विदर्भ आणि अगदी मुंबईतही तापमानात होणारा चढ- उतार कायम असल्याचं स्पष्ट होत आहे. एकंदरच हवामानाची स्थिती आणि वाऱ्यांची दिशा पाहता हिवाळा आता काढता पाय घेण्यास सुरुवात करण्यास सज्ज असून, राज्यावर सध्या पावसाचं सावट असल्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यातील किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये दुपारच्या वेळी वातावरणातील आर्द्रतेत वाढ होत असून, उष्मा अधिक भासत आहे. परिणामी पुढच्या 24 तासांमध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघरसह कोकण पट्ट्यावर आकाश अंशत: ढगाळ असेल असा अंदाज आहे. घाटमाथ्यावर पहाटे आणि सायंकाळी धुक्याची चादर पाहाला मिळेल. तर, या भागांमध्ये सरासरी कमाल तापमान 32 अंश सेल्सिअस इतकं असेल. किमान तापमानाचा आकडा मात्र 15 अंशांहून कमी होणार नाही.
ढगाळ वातावरणाच्या या पूर्वानुमानाचे सर्वाधिक परिणाम उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात दिसणार आहेत. नाशिक, जळगाव, धुळे इथं ढगाळ वातावरण कायम राहणार असून, काही भागांमध्ये पावसाचीही हजेरी असेल. एकाएकी आलेल्य़ा या पावसामुळं उष्मा वाढण्यास अधिक वाव मिळेल. तर, पश्चिम महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरण, हलका गारठा आणि दुपारच्या वेळे उष्णता असं संमिश्र वातावरण पाहायला मिळेल.
हवामान अभ्यासकांनुसार बंगालच्या उपसागरातून ताशी 25 ते 30 किमी वेगाने आर्द्रतायुक्त वारे वाहत असल्या कारणानं कोकण, मध्य महाराष्ट्रावर याचे थेट परिणाम दिसत असून, इथं दमट वातावरण निर्माण झालं. पुढील दोन दिवसात वातावरणात सुधारणा होण्याची शक्यता असली तरीही महाराष्ट्रात तुरळक पावसाचा अंदाज मात्र कायम आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांमध्ये एक नवा पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असून, तो पश्चिम क्षेत्रावरून पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. या पश्चिमी झंझावातामुळं देशातील पर्वतीय राज्यांमध्ये चहूबाजूंनी हिमवर्षाव आणि मैदानी भागांमध्ये पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल. 28 जानेवारीनंतर मात्र तापमानात वाढ होणार असून, थंडीचा परतीचा प्रवास सुरू होईल.