Marathi News
Maharashtra Weather News : राज्यात पुन्हा एकदा तापमानावाढीस सुरुवात झाली असून, हिवाळ्यादरम्यानच वाढलेल्या या तापमानानं अनेकांनाच हा ऋतू कोणता? याच पेचात पाडलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 26, 2025, 07:22 AM IST
Maharashtra Weather News : थंडी हद्दपार? हिवाळी पावसाळ्यानं वाढवली चिंता; राज्यासह देशात वादळी वाऱ्यासह बरसणार...
Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार सध्या देशाच्या दक्षिण आणि पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाचं सावट पाहायला मिळत आहे. मलेशियाच्या किनाऱ्यानजीक निर्माण होणारं कमी दाबाचं क्षेत्र आणखी तीव्र होत असून, मलक्कापर्यंत त्याचे थेट परिणाम दिसून येत आहेत. याशिवाय बंगालच्या उपसागरात दक्षिण पश्चिमेस, श्रीलंकेच्या दक्षिणेस भारतीय सागरी सीमेमध्येसुद्धा दुसरा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होत असल्यानं देशाच्या किनारपट्टी भागांना वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. परिणामी किनारपट्टी भागांमध्ये नागरिकांना सावध राहण्याचा इशारा देत सतर्क करण्यात आलं आहे. 

महाराष्ट्रातून थंडी गायब? 

उत्तरेकडून येणाऱ्या शीतलहरींचा वेग कमी झाल्यामुळं महाराष्ट्रातील थंडीवरही याचे परिणाम होत असून, राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये तापमानात वाढ होताना दिसत आहे. काही भागांवर ढगाळ वातावरणाचं सावट असून, कोरड्या हवेमध्ये आता आर्द्रतेचा अंश अधिक जाणवू लागल्य़ानं राज्यातील कमाल तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 

राज्यातील धुळे, निफाड इथं किमान तापमानाचा आकडा 14 अंशांच्याही वर गेल्यानं थंडी प्रचंड प्रमाणात कमी झाली असल्याचं स्पष्ट होत आहे. मुंबई, पुणे आणि कोकणातही दुपारच्या वेळी जाणवणाऱ्या उकाड्यात प्रचंड वाढ होताना दिसत असून, हा उष्मा सायंकाळपर्यंत जाणवत असून राज्यातून दडी मारलेली ही थंडी पुढचे 48 तास तरी परतीच्या वाटेवर येणार नसल्याचं म्हटलं जात आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

