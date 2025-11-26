Maharashtra Weather News : थंडी हद्दपार? हिवाळी पावसाळ्यानं वाढवली चिंता; राज्यासह देशात वादळी वाऱ्यासह बरसणार...

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार सध्या देशाच्या दक्षिण आणि पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाचं सावट पाहायला मिळत आहे. मलेशियाच्या किनाऱ्यानजीक निर्माण होणारं कमी दाबाचं क्षेत्र आणखी तीव्र होत असून, मलक्कापर्यंत त्याचे थेट परिणाम दिसून येत आहेत. याशिवाय बंगालच्या उपसागरात दक्षिण पश्चिमेस, श्रीलंकेच्या दक्षिणेस भारतीय सागरी सीमेमध्येसुद्धा दुसरा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय होत असल्यानं देशाच्या किनारपट्टी भागांना वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. परिणामी किनारपट्टी भागांमध्ये नागरिकांना सावध राहण्याचा इशारा देत सतर्क करण्यात आलं आहे.
उत्तरेकडून येणाऱ्या शीतलहरींचा वेग कमी झाल्यामुळं महाराष्ट्रातील थंडीवरही याचे परिणाम होत असून, राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये तापमानात वाढ होताना दिसत आहे. काही भागांवर ढगाळ वातावरणाचं सावट असून, कोरड्या हवेमध्ये आता आर्द्रतेचा अंश अधिक जाणवू लागल्य़ानं राज्यातील कमाल तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यातील धुळे, निफाड इथं किमान तापमानाचा आकडा 14 अंशांच्याही वर गेल्यानं थंडी प्रचंड प्रमाणात कमी झाली असल्याचं स्पष्ट होत आहे. मुंबई, पुणे आणि कोकणातही दुपारच्या वेळी जाणवणाऱ्या उकाड्यात प्रचंड वाढ होताना दिसत असून, हा उष्मा सायंकाळपर्यंत जाणवत असून राज्यातून दडी मारलेली ही थंडी पुढचे 48 तास तरी परतीच्या वाटेवर येणार नसल्याचं म्हटलं जात आहे.
IMD Weather Warning :
The well-marked low-pressure area near Malaysia has intensified into a depression over the Strait of Malacca.
Another low-pressure area persists over the Southwest Bay of Bengal, South Sri Lanka & adjoining Equatorial Indian Ocean.
Stay alert & follow… pic.twitter.com/4waHBLmrN1
— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 25, 2025