  • Heatwave Alert : उकाड्याचा कडेलोट! विदर्भात उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट; पुणे- मुंबईतसुद्धा सूर्य आग ओकणार

Heatwave Alert : उकाड्याचा कडेलोट! विदर्भात उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट; पुणे- मुंबईतसुद्धा सूर्य आग ओकणार

Maharashtra weather news : मागील काही दिवसांपासून राज्यात उकाडा प्रचंड प्रमाणात वाढत असून, या उकाड्याचा कडेलोट आता एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात होत असल्याचं चित्र आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 27, 2026, 09:26 AM IST
Heatwave Alert : उकाड्याचा कडेलोट! विदर्भात उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट; पुणे- मुंबईतसुद्धा सूर्य आग ओकणार
Maharashtra weather news 27 april heatwave orange alert in vidarbha mumbai thane pune humid climate temprature

Maharashtra weather news : काही दिवसांपूर्वी देशासह राज्यावर ओढावलेले पूर्वमोसमी पावसाचे ढग आता दूर झाले असून, उष्णतेचा कहर पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्याच्या किनारपट्टी भागांसह विदर्भात होरपळ आणखी वाढत असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. मुंबई आणि पुण्यातही उकाडा हैराण करणार असल्यानं नागरिकांनासुद्धा आरोग्य जपण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

हवामान विभागाने पुढचे दोन दिवस उष्णतेच्या लाटेने कठीण जातील, असा इशारा दिला आहे. यादरम्यान तापमानात अंशतः वाढ होईल. त्यानंतर 28 आणि 29 एप्रिल रोजी ढगाळ वातावरण राहील असा प्राथमिक अंदाज आहे. देशभर सूर्य आग ओकत असून, उत्तर भारतासह दक्षिणेतील राज्येही होरपळत आहेत.

नाशिकमध्ये पारा 41 अंशांपलिकडे

उत्तर महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सूर्य अक्षरशः आग ओकत असून थंडगार हवेचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी पारा 41 अंशांच्या पार गेल आहे. जळगाव, धुळे, नंदुरबार हे जिल्हे उष्णतेचे हॉटस्पॉट ठरत असून आज या तीनही जिल्ह्यात कमाल तापमान 44 अंशांच्या वर गेलं आहे. 

आजचं तापमान -
जळगाव - 44.3
नंदुरबार - 44.00
धुळे - 44.00
नाशिक - 41.4
अहिल्यानगर - 41.00

हेसुद्धा वाचा : तिरुपती देवस्थाननजीक डोंगरांमध्ये वणवा; दृश्य भीती वाढवणारी 

उकाड्याचा विदर्भात मोठा मुक्काम 

उकाड्याचा विदर्भात मोठा मुक्काम असून, दिवसेंदिवस विदर्भवासीयांची अक्षरशः होरपळ सुरू आहे. इथं चार जिल्ह्यांत पारा 47 अंशांकडे सरकत आहे. तर हवामान विभागाने पुढचे 48 तास म्हणजे दोन दिवस अतिउष्ण असतीच असा इशारा दिला आहे. रविवारी विदर्भात अकोला जिल्ह्यात पारा 46.9 अंशावर गेला, ज्यामुळं 2019 च्या विक्रमाकडे आगेकूच होत असल्याचं चित्र स्पष्ट दिसलं. 

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा तडाखा 

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा तडाखा वाढला असून एप्रिलच्या शेवटच्या रविवारी तापमानाने तीन वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. एप्रिल महिन्यातील शेवटचा रविवार ‘हॉट संडे’ ठरला. जेव्हा तापमान 43.4 अंशांवर पोहोचलं. शहर आणि परिसरात उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. वाढत्या तापमानामुळे दुपारच्या वेळेत रस्ते निर्मनुष्य होत असल्याचं दिसत आहे. हवामान खात्यानं 29 एप्रिल ते 12 मे या कालावधीत तापमान आणखी वाढण्याचा इशारा दिला दिल्यानं उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Maharashtra Weather newsmumbai weatherWinteraajche hawamanaaj ka mausam

इतर बातम्या

तिरुपती देवस्थाननजीक डोंगरांमध्ये भयंकर वणवा; दृश्य भीती वा...

भारत