Heatwave Alert : उकाड्याचा कडेलोट! विदर्भात उष्णतेचा ऑरेंज अलर्ट; पुणे- मुंबईतसुद्धा सूर्य आग ओकणार

Maharashtra weather news : काही दिवसांपूर्वी देशासह राज्यावर ओढावलेले पूर्वमोसमी पावसाचे ढग आता दूर झाले असून, उष्णतेचा कहर पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढच्या 24 तासांमध्ये राज्याच्या किनारपट्टी भागांसह विदर्भात होरपळ आणखी वाढत असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. मुंबई आणि पुण्यातही उकाडा हैराण करणार असल्यानं नागरिकांनासुद्धा आरोग्य जपण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाने पुढचे दोन दिवस उष्णतेच्या लाटेने कठीण जातील, असा इशारा दिला आहे. यादरम्यान तापमानात अंशतः वाढ होईल. त्यानंतर 28 आणि 29 एप्रिल रोजी ढगाळ वातावरण राहील असा प्राथमिक अंदाज आहे. देशभर सूर्य आग ओकत असून, उत्तर भारतासह दक्षिणेतील राज्येही होरपळत आहेत.
उत्तर महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सूर्य अक्षरशः आग ओकत असून थंडगार हवेचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी पारा 41 अंशांच्या पार गेल आहे. जळगाव, धुळे, नंदुरबार हे जिल्हे उष्णतेचे हॉटस्पॉट ठरत असून आज या तीनही जिल्ह्यात कमाल तापमान 44 अंशांच्या वर गेलं आहे.
आजचं तापमान -
जळगाव - 44.3
नंदुरबार - 44.00
धुळे - 44.00
नाशिक - 41.4
अहिल्यानगर - 41.00
उकाड्याचा विदर्भात मोठा मुक्काम असून, दिवसेंदिवस विदर्भवासीयांची अक्षरशः होरपळ सुरू आहे. इथं चार जिल्ह्यांत पारा 47 अंशांकडे सरकत आहे. तर हवामान विभागाने पुढचे 48 तास म्हणजे दोन दिवस अतिउष्ण असतीच असा इशारा दिला आहे. रविवारी विदर्भात अकोला जिल्ह्यात पारा 46.9 अंशावर गेला, ज्यामुळं 2019 च्या विक्रमाकडे आगेकूच होत असल्याचं चित्र स्पष्ट दिसलं.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा तडाखा वाढला असून एप्रिलच्या शेवटच्या रविवारी तापमानाने तीन वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. एप्रिल महिन्यातील शेवटचा रविवार ‘हॉट संडे’ ठरला. जेव्हा तापमान 43.4 अंशांवर पोहोचलं. शहर आणि परिसरात उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. वाढत्या तापमानामुळे दुपारच्या वेळेत रस्ते निर्मनुष्य होत असल्याचं दिसत आहे. हवामान खात्यानं 29 एप्रिल ते 12 मे या कालावधीत तापमान आणखी वाढण्याचा इशारा दिला दिल्यानं उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.