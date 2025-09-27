Maharashtra Weather News : सांभाळा! काळोख्या दिवसानं दिले संकटाचे संकेत; राज्यात पुन्हा कोसळधारीचा इशारा

Maharashtra Weather News : मराठवाड्याला पुराचा तडाखा बसलेला असतानाच आता पुन्हा एकदा हवामानानं भीतीदायक वळण घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार आणि एकंदर परिस्थितीनुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये शनिवार 27 सप्टेंबर 2025 च्या पहाटेपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. दक्षिण मुंबईच्या बहुतांश भागांमध्ये दिवसा पावसाचे काळेकुट्ट ढग दाटून आल्यानं दिवस जणू उगवलाच नाही असं चित्र पाहायला मिळालं. ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि रायगडमध्येसुद्धा पुढील 24 तासांसाठी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.
रायगड, पुणे घाट परिसरात रविवारी सर्वाधिक पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर, मुंबईसह ठाणे भागात शनिवारी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा पुढील तीन ते चार दिवस राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याची तीव्रता आणखी वाढल्या कारणानं राज्यात पुढील 24 ते 48 तासांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही भागांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असून, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील घाटमाथ्याचं क्षेत्र आणि पुन्हा एकदा मराठवाड्यात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वरील भागांसाठी हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून, उर्वरित राज्यात पावसाच्या मध्यम स्वरुपातील सरी पाहता यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
ओडिशाच्या दक्षिणेपासून आंध्र प्रदेशच्या उत्तरी किनारपट्टीपर्यंत कमी दाबाचं क्षेत्र आणखी तीव्र होत असून, शनिवारपासून वाऱ्याची ही प्रणाली किनारी भागावर येणार असल्या कारणानं दक्षिण मध्य महाराष्ट्रापर्यंत पावसाची हजेरी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं नागरिकांनाही काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.
26/9, 12.30 night, #Depression over NW & adjoining WC BoB off the coast of South Odisha & North of Andhra Pradesh.
Very likely to move westwards.
Pl see IMD's forecast & alerts for rainfall in #Maharashtra next 3,4 days pic.twitter.com/auoIXiqiVg
— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) September 26, 2025
मुंबई आणि नजीकच्या भागांमध्ये कमी वेळात अधिक पर्जन्यमानाचा अंदाज असल्यानं नागरिकांना गरज असल्यासच घराबाहेर पडण्याच्या सूचना करणअयात आल्या आहेत. प्रामुख्यानं ठाणे, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुरातील घाटमाथा परिसर, लातूर, धाराशिव, लातूर, नांदेडमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा अर्थात ऑरेंज अलर्ट लागू करण्यात आला आहे.
मेघगर्जनेसह पाऊस
धुळे, नंदुरबार, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ
आज (27 सप्टेंबर 2025) मुंबई आणि परिसरात पावसाची स्थिती काय आहे?
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पहाटेपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. दक्षिण मुंबईत दिवसा काळेकुट्ट ढग दाटल्याने दिवस उगवल्यासारखे वाटले नाही. ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये पुढील 24 तासांसाठी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज
पावसाची तीव्रता का वाढली आहे?
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याची तीव्रता वाढली आहे. ओडिशाच्या दक्षिणेपासून आंध्र प्रदेशच्या उत्तरी किनारपट्टीपर्यंत हे कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र होत असून, शनिवारपासून ते किनारी भागावर येणार आहे. यामुळे दक्षिण मध्य महाराष्ट्रापर्यंत पावसाची हजेरी वाढली आहे.
पुढील 24 ते 48 तासांसाठी कोणत्या भागात पावसाचा अंदाज आहे?
राज्यभर मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, घाटमाथा क्षेत्र आणि मराठवाड्यात जोरदार पाऊस अपेक्षित आहे. काही भागांत मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडेल.