उष्णतेमुळं जनजीवन विस्कळीत; रस्ते निर्मनुष्य, 24 तासांत पाहायला मिळणार हवामानाचं नवं रुप

IMD Weather Alert : एप्रिल महिन्यातील उकाड्यानं नागरिकांना हैराण केलेलं असातनाच मे महिन्यात ही परिस्थिती आणखी किती भीषण होईल याच चिंतेनं अनेकांना घाम फुटत आहे. अतिशय भीषण तापमान वाढीमुळं महाराष्ट्रात भट्टीसारखी उष्णता वाढू लागली असून विदर्भात पारा पन्नाशीच्या दिशेनं जाताना पाहून यंत्रणांनाही धडकी भरली आहे. देशभरात अशीच काहीशी स्थिती असताना आयएमडीनं एक वेगळा अंदाज जारी केला आहे. पुढील 24 तासांसाठीचा हा अंदाज असून देशभरात दुहेरी हवामान पाहता येईल असं सांगण्यात आलं आहे.
IMD च्या हवामान पूर्वानुमानानुसार उत्तर मध्य आणि पश्चिम भारतामध्ये अतिउष्ण वातावरणाचा मारा सहन करावा लागेल. तर, पूर्वोत्तर भारत आणि काही उत्तर पश्चिमी भागांमध्ये पाऊस, वादळीवारे अशी स्थिती पाहता येईल. महाराष्ट्रातील विदर्भात उष्णतेचा मारा कायम असेल, तर, गुजरातसह राजस्थानातही हेच चित्र असेल.
अमरावती, यवतमाळ आणि विदर्भाच्या बहुतांश भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम जनजीवनावर झालेला असतानाच अकोल्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद करणअयात आली. जिथं पारा 46.9 अंशांवर पोहोचला होता. याचदरम्यान विदर्भाला आता पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, नागरिकांनाही सतर्क राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये बुधवारपर्यंत तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाच्या हलक्या सरींचा अंदाज आहे. पश्चिमेकडील वारे पुन्हा सक्रिय होत असल्यामुळं तापमानात किंचित घट होऊन ही स्थिती निर्माण होईल. यादरम्यान, मराठवाड्यात तापमान 40 अंश सेल्सिअसहून जास्त असेल, तर विदर्भात पारा घसरू शकतो. मात्र यातून दिलासा मिळण्याची शक्यता धुसर.
फक्त विदर्भच नव्हे, तर मराठवाड्यातही उष्णतेची लाट सक्रिय होईल, तर मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहील. मात्र हवामान दमट असल्या कारणानं इथं उष्मा अधिक अडचणी निर्माण करताना दिसेल. यादरम्यान मध्य महाराष्ट्रात तापमान 38 ते 40 अंशांदरम्यान असेल असा अंदाज आहे.
मुंबई- 36.8/ 29.6
पुणे – 41.8/ 24.7
सातारा- 41.2/ 24.3
नाशिक- 41.4/ 24.6
नागपूर – 45.4/ 27.2
हवामानाच्या सर्वसमावेशक अंदाजानुसार देशाच्य उत्तर आणि मध्य क्षेत्रांमध्ये उष्णतेचा कहर अधिक असेल. तर, पूर्वोत्तर भारतामध्ये पावसाचा इशारा आहे. जम्मू काश्मीर, हिमाचल आणि उत्तराखंडसारख्या भागांमध्ये हिमवर्षावाचा अंदाज आहे.