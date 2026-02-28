English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra weather news : उष्णतेच्या लाटेसम दाह; 24 तासांमध्ये सूर्य आग ओकणार, काय सांगतो हवामान अंदाज?

Maharashtra weather news : किनारपट्टी भागांमध्ये वाहणार उष्ण दमट वारे... हवामान विभागानं वर्तवला अंदाज. देशापासून राज्यापर्यंत कशी असेल वाऱ्याची दिशा आणि उष्णतेची तऱ्हा? जाणून घ्या आठवडी सुट्टीचं हवामान.   

सायली पाटील | Updated: Feb 28, 2026, 07:43 AM IST
Maharashtra weather news : उष्णतेच्या लाटेसम दाह; 24 तासांमध्ये सूर्य आग ओकणार, काय सांगतो हवामान अंदाज?
Maharashtra weather news : कर्नाटकच्या दक्षिणेला चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, तामिळनाडूच्या उत्तरेपासून मध्य प्रदेशापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला आहे. ज्यामुळं महाराष्ट्रावरही या हवामान स्थितीचा परिणाम होत असून, कुठं अवकाळी तर कुठं असह्य उकाडा असंच हवामान पाहायला मिळत आहे. राज्यातील हवामानाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाहा 35 अंशांपलिकडे गेला आहे, तर, आकाश अंशत: ढगाळ असल्यानं मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात उष्मा अधिक तीव्रतेनं जाणवत असून, पुढील 24 तासांमध्ये कमाल तापमानात 2 ते 4 अंशांनी वाढ होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणं टाळा...

महाराष्ट्रात काही भागांमध्ये अवकाळीची हजेरी वगळता उर्वरिच राज्यात पूर्णत: उष्णता वाढत असल्या कारणानं जीवाची काहिली होत आहे. दुपारी 11 ते 4 दरम्यान सूर्यकिरणं अधिक तीव्र होत असल्या कारणानं हा दाह सोसेनासा होत असल्याचं पाहता यंत्रणांनी सावधगिरी बाळगत नागरिकांना या वेळेत घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला आहे. 

राज्यातील उत्तर कोकण, दक्षिण कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात वातावरण कोरडं असेल. इथं तापमानात धीम्या गतीनं वाढ होईल. तर, मध्य महाराष्ट्रात आकाश निरभ्र असेल. मराठवाड्यासह विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाची हजेरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवून जाईल. 

देशात वारे कसे ठरवतायत हवामानातील बदल? 

दक्षिण पूर्व बंगालच्या उपसागरामध्ये चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती होत असून, पूर्वोत्तर अरबी समुद्रासह गुजरातच्या किनारपट्टी क्षेत्रावरही चक्राकार वारे सक्रिय असून, 2 मार्चपासून पश्चिम हिमालय क्षेत्रामध्ये नव्यानं पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असल्याची स्थिती आहे. 

देशभरात मागील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं केरळ, अंदमान निकोबार बेट, तामिळनाडूमध्ये हलका पाऊस झाला. तर, आंध्रप्रदेशच्या किनारपट्टी भागावरही पावसाचा शिडकावा झाला. हिमाचल आणि उप हिमालय क्षेत्रही इथं अपवाद ठरलं नाही. पुढील 24 तासांमध्ये मुख्यत्वे उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, केरळात हलका पाऊस आणि जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेशासह उत्तराखंडमध्ये हलक्या स्वरुपातील हिमवर्षावाची शक्यता स्कायमेट या खासगी हवामान संस्थेनं वर्तवला आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

