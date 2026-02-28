Maharashtra weather news : उष्णतेच्या लाटेसम दाह; 24 तासांमध्ये सूर्य आग ओकणार, काय सांगतो हवामान अंदाज?

Maharashtra weather news : कर्नाटकच्या दक्षिणेला चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, तामिळनाडूच्या उत्तरेपासून मध्य प्रदेशापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय झाला आहे. ज्यामुळं महाराष्ट्रावरही या हवामान स्थितीचा परिणाम होत असून, कुठं अवकाळी तर कुठं असह्य उकाडा असंच हवामान पाहायला मिळत आहे. राज्यातील हवामानाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाहा 35 अंशांपलिकडे गेला आहे, तर, आकाश अंशत: ढगाळ असल्यानं मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात उष्मा अधिक तीव्रतेनं जाणवत असून, पुढील 24 तासांमध्ये कमाल तापमानात 2 ते 4 अंशांनी वाढ होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात काही भागांमध्ये अवकाळीची हजेरी वगळता उर्वरिच राज्यात पूर्णत: उष्णता वाढत असल्या कारणानं जीवाची काहिली होत आहे. दुपारी 11 ते 4 दरम्यान सूर्यकिरणं अधिक तीव्र होत असल्या कारणानं हा दाह सोसेनासा होत असल्याचं पाहता यंत्रणांनी सावधगिरी बाळगत नागरिकांना या वेळेत घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला आहे.
राज्यातील उत्तर कोकण, दक्षिण कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात वातावरण कोरडं असेल. इथं तापमानात धीम्या गतीनं वाढ होईल. तर, मध्य महाराष्ट्रात आकाश निरभ्र असेल. मराठवाड्यासह विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाची हजेरी शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवून जाईल.
दक्षिण पूर्व बंगालच्या उपसागरामध्ये चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती होत असून, पूर्वोत्तर अरबी समुद्रासह गुजरातच्या किनारपट्टी क्षेत्रावरही चक्राकार वारे सक्रिय असून, 2 मार्चपासून पश्चिम हिमालय क्षेत्रामध्ये नव्यानं पश्चिमी झंझावात सक्रिय होत असल्याची स्थिती आहे.
देशभरात मागील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं केरळ, अंदमान निकोबार बेट, तामिळनाडूमध्ये हलका पाऊस झाला. तर, आंध्रप्रदेशच्या किनारपट्टी भागावरही पावसाचा शिडकावा झाला. हिमाचल आणि उप हिमालय क्षेत्रही इथं अपवाद ठरलं नाही. पुढील 24 तासांमध्ये मुख्यत्वे उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, केरळात हलका पाऊस आणि जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेशासह उत्तराखंडमध्ये हलक्या स्वरुपातील हिमवर्षावाची शक्यता स्कायमेट या खासगी हवामान संस्थेनं वर्तवला आहे.