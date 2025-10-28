English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सावध व्हा! वादळी वाऱ्यांमुळं महाराष्ट्रात ‘इथं’ कोसळधार...; एका क्षणात बदलणार हवामान, काही समजायच्या आतच...

Maharashtra Weather News : मान्सून वाऱ्यांनी देशाकडे पाठ फिरवली असली तरीही कमी दाबाच्या पट्ट्यानं आता महाराष्ट्रात पुन्हा पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती केली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Oct 28, 2025, 06:53 AM IST
सावध व्हा! वादळी वाऱ्यांमुळं महाराष्ट्रात ‘इथं’ कोसळधार...; एका क्षणात बदलणार हवामान, काही समजायच्या आतच...
Maharashtra weather news 28 october 2025 heavy cyclone montha unseasonal rain in vidarbha mumbai konkan mumbai solapur Pune nashik latest climate news

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीचं संपूर्ण लक्ष 'मोंथा' चक्रीवादळावर असतानाच महाराष्ट्रावरही सागरी वाऱ्यांची दिशा आणि त्यांच्या तीव्रतेचा परिणाम होत असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळं पुढील 48 तासांमध्ये राज्याच्या किनारपट्टी भागांमध्ये वादळी वाऱ्यांसह पावसाची हजेरी असेल. तर विदर्भातही पावसाचं प्रमाण वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागानं जारी केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अतिदक्षतेचा इशारा कुठं? 

दक्षिण कोकणापासून गोव्यापर्यंत (Konkan, Goa, News) वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी राहणार असून, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटात पावसाची हजेरी असेल. समुद्र खवळलेला असल्यानं किनारपट्टी भागांमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. तर, उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह मध्यम स्वरुपातील पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पुढील 24 तासांमध्ये विदर्भात पावसाचा जोर वाढणार असून, या धर्तीवर बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया इथं विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूरातील घाटमाथा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक अहिल्यानगर इथंही पावसाच्या तुरळक सरींची हजेरी असेल असा अंदाज आहे.

मुंबई आणि उपनगरांसाठी काय अंदाज? (Weather News)

मुंबई आणि उपनगरांमधील हवामानाचा अंदाज घ्यायचा झाल्यास सोमवारी सायंकाळनंतर शहराच्या किनारपट्टी भागांमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसानं हजेरी लावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. पुढील 24 तासांमध्येसुद्धा हे चित्र कायम राहणार असून, सागरी वाऱ्यांचा बहुतांशी परिणाम शहरातील हवामानावर होताना दिसणार आहे. ज्यामुळं हवेत काहीसा कारवा, ढगाळ वातावरण असं एकंदर चित्र पाहायला मिळेल. शहरालगतच्या उपनगरीय भागांमध्येसुद्धा हीच स्थिती कायम असून चक्रीवादळाचे थोडेथोडके परिणाम इथं कोसळधारीच्या स्वरुपात दिसून येतील. ज्यामुळं नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, तर मासेमारांनी समुद्र खवळल्यानं मासेमारीसाठी जाऊ नये असा सतर्कतेचा इशाराही जारी करण्यात आला आहे. 

FAQ

अतिदक्षतेचा इशारा कुठे जारी करण्यात आला आहे?
दक्षिण कोकणापासून गोव्यापर्यंतच्या किनारपट्टी भागांमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. येथे वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमी राहणार असून, मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. समुद्र खवळलेला असल्याने मासेमारांना समुद्रात जाण्यापासून सावध केले आहे.

विदर्भात पावसाचा अंदाज काय आहे?
पुढील 24 तासांमध्ये विदर्भात पावसाचा जोर वाढणार आहे. बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता?
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर घाटमाथा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर येथे तुरळक सरींचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हे सागरी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे होईल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newscyclone monthamaharashtra weather 28th october 2025weather forecasttodays Weather

इतर बातम्या

वर्ध्यात महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर; भाजपच्या र...

महाराष्ट्र बातम्या