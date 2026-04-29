Maharashtra Weather News : ज्याची भीती होती तेच घडतंय; पुढच्या 24 तासांत राज्यासह देशावर दुहेरी हवामानाचं संकट, दिलासा नाहीच

Maharashtra Weather News : केंद्रीय हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार मध्य भारतासह दक्षिण पश्चिम भारतातही उन्हाची तीव्रता वाञढली आहे तर, 13 राज्यांवर मात्र वादळी पावसाचं सावट आहे. जिथं वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पूर्वोत्तर भारताचा यामध्ये समावेश असून, उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर यांसारख्या पर्वतीय राज्यांमध्येसुद्धा सोसाट्याचा वारा आणि पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा हवामान बदलांना सुरुवात झाली असून, हे बदल दिलासा मात्र देणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
मागील 24 तासांपासून विदर्भातील कमाल तापमान 45 अंशांवर स्थिर असून, मंगळवारी अकोला आणि अमरावतीतही हीच स्थिती होती. तर मुंबई ठाण्याचा पारा 33 ते 35 अंशांदरम्यान असल्याचं आढळलं. मात्र, वाढती आर्द्रता मुंबईकरांना बेडार करताना दिसली. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात पुढील 24 तास ही स्थिती कायम असेल, तर, गुरुवारपासून कमाल तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र ही घट फारशी नसल्यानं उष्णतेची धग काही केल्या कमी होणार नाही.
हवेतील बाष्प वाढल्यामुळं गुरुवारपासून विदर्भासह मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील कमाल तापमान घटण्याची शक्यता आहे. याशिवाय विदर्भात अवकाळी पावसाचा इशारासुद्धा देण्यात आला आहे. विदर्भात प्रामुख्यानं अकोला, अमरावती, वाशिम, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोलीमध्ये पूर्वमोसमी पावसासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होताना दिसेल. ज्यामुळं इथं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
अकोला- 45.2
नागपूर- 44.4
छ. संभाजी नगर - 42.8
जळगाव-44
सातारा- 41.3
सोलापूर-43.6
मुंबई- 33.6
भारतात उन्हाळा अतिशय तप्त होच चालला असतानाच पूर्वमोसमी पावसाला अनुसरूनही देशात काही अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत. मात्र, राज्यातील या मान्सूनपूर्व पावसावरही एल निनो स्थितीचा परिणाम होत असून, या पावसात घट झाल्याचं वृत्त आहे. सध्याच्या टप्प्यावर मान्सूनपूर्व पावसाची टक्केवारी सरासरी 8.7 मिमी असणं अपेक्षित आहे. मात्र, 1 मार्चपासून या हंगामात फक्त 2.4 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आल्यानं हवामान तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
काही हवामान अभ्यासकांनुसार यंदा सुपर एल निनोमुळं जगभरातील हवामानावर परिणाम होणार असून, भारतसुद्धा यास अपवाद नाही. किंबहुना एल निनोचा परिणाम भारतातील मान्सूनपूर्व पावसावर दिसू लागल्यानं ज्याची भीती होती तेच घडतंय असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.