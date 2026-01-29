निसर्गाच्या मनातही काही वेगळंच! महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांत थंडी- पाऊस नव्हे, तर हवामानाचा भलताच इशारा

Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांना मागील 24 तासांपासून बर्फवृष्टीचा जोरदार तडाखा बसताना दिसत आहे. पर्यटकांच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये प्रचंड हिमवर्षावामुळं अनेक रस्ते बंद झाले आहेत, तर राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. काही भागांमध्ये ही स्थिती किमान दिलासा देत असली तरीही उत्तरेकडे थंडीचा कडाका मात्र फारसा कमी झाल्याची माहिती नाही.
इथं मध्य महाराष्ट्रापासून थेट दक्षिणेपर्यंत गारठा तुलनेनं कमी होण्यास सुरुवात झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पहाटेपासूनचा गारठा राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये दिवस माथ्यावर आल्यानंतर काहीसा कमी होत असून उष्मा अधिक जाणवत आहे. तर, सायंकाळी प्रामुख्यानं किनारपट्टी भागांमध्ये सोसाट्याचा वारा सुटताना दिसत आहे. परिणामी पुढच्या 24 तासांमध्ये अर्थात 29 जानेवारी 2026 रोजी राज्यात जिल्ह्याजिल्ह्यात संमिश्र हवामान पाहायला मिळेल, काहीसे अनपेक्षित बदलही पाहायला मिळतील. कुठं आभाळ दाटून येईल, मात्र पावसाचा शिडकावा होणार नाही, तर कुठं निसर्गाचं अनाकलनीय रुप डोळ्यांसमोर येईल.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दमट हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सकाळच्या वेळी गारठा, घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये धुक्याचं वातावरण आणि काही भागांमध्ये दुपारी उन्हाचा तडाखा बसण्याचा अंदाज आहे. गावखेड्यांमध्ये गारठा अधिक प्रमाणात जाणवेल, मात्र शहरी भागांमध्ये काहीसं ढगाळ वातावरण चिंतेत भर टाकताना दिसेल.
हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजांनुसार मराठवाडा आणि विदर्भात हवामान मुख्यत्वे कोरडं असेल तर विदर्भातही चित्र फारसं वेगळं नसेल. उलटपक्षी उत्तर महाराष्ट्रात झालेल्या गारपिटीमुळं हवामानात झालेले बदलही चिंतेत भर टाकत आहेत. एकंदर महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेचा इशारा नसला तरीही तापमानातील ही घट पुढच्या तीन दिवसांनंतर पूर्ववत होणार असून, त्यात धीम्या गतीनं वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा असेल.