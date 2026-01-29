English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • निसर्गाच्या मनातही काही वेगळंच! महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांत थंडी- पाऊस नव्हे, तर हवामानाचा भलताच इशारा

निसर्गाच्या मनातही काही वेगळंच! महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांत थंडी- पाऊस नव्हे, तर हवामानाचा भलताच इशारा

Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये असणारा थंडीचा कडाका दिवसागणिक वाढत असला तरीही काही भागांमध्ये बर्फवृष्टीनं विश्रांती घेतल्यानं अनेकांना   

सायली पाटील | Updated: Jan 29, 2026, 10:16 AM IST
निसर्गाच्या मनातही काही वेगळंच! महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांत थंडी- पाऊस नव्हे, तर हवामानाचा भलताच इशारा
maharashtra weather news 29 january 2026 weather predictions hailstorm rain amil cold wave in north india

Maharashtra Weather News : देशाच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांना मागील 24 तासांपासून बर्फवृष्टीचा जोरदार तडाखा बसताना दिसत आहे. पर्यटकांच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये प्रचंड हिमवर्षावामुळं अनेक रस्ते बंद झाले आहेत, तर राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. काही भागांमध्ये ही स्थिती किमान दिलासा देत असली तरीही उत्तरेकडे थंडीचा कडाका मात्र फारसा कमी झाल्याची माहिती नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रातील हवामानात अनपेक्षित बदल...

इथं मध्य महाराष्ट्रापासून थेट दक्षिणेपर्यंत गारठा तुलनेनं कमी होण्यास सुरुवात झाल्याचं  पाहायला मिळत आहे. पहाटेपासूनचा गारठा राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये दिवस माथ्यावर आल्यानंतर काहीसा कमी होत असून उष्मा अधिक जाणवत आहे. तर, सायंकाळी प्रामुख्यानं किनारपट्टी भागांमध्ये सोसाट्याचा वारा सुटताना दिसत आहे. परिणामी पुढच्या 24 तासांमध्ये अर्थात 29 जानेवारी 2026 रोजी राज्यात जिल्ह्याजिल्ह्यात संमिश्र हवामान पाहायला मिळेल, काहीसे अनपेक्षित बदलही पाहायला मिळतील. कुठं आभाळ दाटून येईल, मात्र पावसाचा शिडकावा होणार नाही, तर कुठं निसर्गाचं अनाकलनीय रुप डोळ्यांसमोर येईल. 

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दमट हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सकाळच्या वेळी गारठा, घाटमाथ्यावरील भागांमध्ये धुक्याचं वातावरण आणि काही भागांमध्ये दुपारी उन्हाचा तडाखा बसण्याचा अंदाज आहे. गावखेड्यांमध्ये गारठा अधिक प्रमाणात जाणवेल, मात्र शहरी भागांमध्ये काहीसं ढगाळ वातावरण चिंतेत भर टाकताना दिसेल. 

हेसुद्धा वाचा : Ajit Pawar Death in Plane Crash : अजित पवारांच्या मातोश्रींना निधनाची बातमी कळू नये म्हणून टीव्हीची केबल तोडली; पण आईचं काळीज ते....

मराठवाडा आणि विदर्भासाठी काय अंदाज? 

हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजांनुसार मराठवाडा आणि विदर्भात हवामान मुख्यत्वे कोरडं असेल तर विदर्भातही चित्र फारसं वेगळं नसेल. उलटपक्षी उत्तर महाराष्ट्रात झालेल्या गारपिटीमुळं हवामानात झालेले बदलही चिंतेत भर टाकत आहेत. एकंदर महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेचा इशारा नसला तरीही तापमानातील ही घट पुढच्या तीन दिवसांनंतर पूर्ववत होणार असून, त्यात धीम्या गतीनं वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 29 january 2026weather forecast

इतर बातम्या

'अजित पवार भाजपच्या नादाला लागले अन्...'; 'ह...

महाराष्ट्र बातम्या