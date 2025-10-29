English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Weather News : वाऱ्याचा वेग वाढणार.... दिवसाढवळ्या काळोख दाटून येणार... मोंथा चक्रीवादळासह हवामानाच्या बदलणाऱ्या प्रणालीमुळं धडकी भरणार.   

सायली पाटील | Updated: Oct 29, 2025, 08:00 AM IST
सतर्क राहा! वादळी वाऱ्यांचा परिणाम समुद्रापासून मैदानी क्षेत्रांपर्यंत; मुंबईपासून विदर्भापर्यंत कधीही कुठंही सुरू होऊ शकते कोसळधार...
Maharashtra Weather News : देशभरात सध्या हवामानात सातत्यानं बदल होत असून, (Cyclone Montha) मोंथा चक्रीवादळासह अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात वाऱ्याची दिशा बदलत असल्यानं याचा परिणाम फक्त आंध्र आणि ओडिशामध्येच नव्हे तर, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागासह विदर्भापर्यंत दिसून येणार आहेत. केंद्रीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार देशात एकिकडे किनारपट्टी भागामध्ये वादळी पावसाचा इशारा असतानाच पर्वतीय राज्यांमध्ये हळुहळू थंडीचा कडाका वाढताना दिसत आहे. 

महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागांमध्ये पाऊसधारा? 

दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि थेट गोव्यासह मराठवाड्यात ताशी 40 ते 50 किमी वेगानं वारे वाहणार असून, मेघगर्जनेसह मध्यम स्वरुपातील पावसाची हजेरी असेल. पूर्व विदर्भात तुलनेनं पावसाचा जोर अधिक राहणार असून इथं ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये प्रामुख्यानं चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण अधिक असेल. तर, उर्वरित राज्यात वादळी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकण पट्टा, सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर इथं मध्यम स्वरुपातील पाऊस आणि पहाटेच्या वेळीचा गारठा असं संमिश्र हवामान पाहायला मिळेल. 

मुंबईत दिवसा पावसाच्या सरींची शक्यता... 

दिवाळी सरल्यानंतरही पावसाचा मुक्काम कायम असून, मुंबईत नेमका कोणता ऋतू सुरुय याचाच थांगपत्ता लागेनासा झाला आहे. अरबी समुद्रातील तीव्र कमी दाबाचं क्षेत्र गुजरातकडे सरकत असून पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज असून परिणामी शहरात बुधवार आणि गुरुवारी मुंबईत दिवसासुद्धा कधीही कुठंही या पाऊसधारांची शक्यता आहे. 

पावसाच्या हजेरीमुळं सध्या शहरातील उष्मा तुलनेनं काही अंशी कमी झाला असून, मुंबईसह उपनगरीय भागांमध्ये पहाटेच्या वेळी हवेत गारठा जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. पहाटेचा गारवा असला तरी आर्द्रतेमुळे भर दुपारी मात्र उकाड्यानं नागरिक हैराण होत आहेत ही वस्तूस्थिती. दरम्यान या साऱ्यामध्ये मुंबईत मंगळवारी ‘समाधानकारक’ हवेची नोंद करण्यात आली.. मुंबईचा एकूण हवा निर्देशांक मंगळवारी 57 इतका होता. 

FAQ

महाराष्ट्रात सध्या कोणत्या हवामान बदल होत आहेत?
देशभरात हवामान सतत बदलत असून, चक्रीवादळ 'मोंथा'मुळे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात वाऱ्यांची दिशा बदलत आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी, विदर्भ, आंध्र आणि ओडिशावर होत आहे.

मुंबईत पावसाची काय स्थिती आहे?
दिवाळीनंतरही पावसाचा मुक्काम कायम. बुधवार आणि गुरुवार (३०-३१ ऑक्टोबर) दिवसभर पावसाच्या सरींची शक्यता. अरबी समुद्रातील कमी दाब गुजरातकडे सरकत असल्याने पावसाचा जोर वाढेल. 

विदर्भात काय अलर्ट जारी आहेत?
पूर्व विदर्भात (चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली) ऑरेंज अलर्ट, जेथे पावसाचा जोर अधिक. उर्वरित राज्यात यलो अलर्ट.

