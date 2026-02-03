ऊन्हाचा चटका आतापासून असह्य! पुढच्या 24 तासांत पावसासह बर्फही पडणार, कसं शक्यंय?

Maharashtra Weather News : फेब्रुवारी महिना सुरू झाल्यानंतर सहसा थंडी देशातून काढता पाय घेते. मात्र यंदाचं वर्ष त्यासाठी अपवाद ठरू शकतं. कारण महाराष्ट्रात गारठा कमी झाला तरीही देशभरात मात्र उत्तरेकडे अद्यापही थंडीचा कडाका कायम असून मैदानी क्षेत्रांमध्ये पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार देशातील 9 राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, काही भागांमध्ये दाट धुकं पाहायला मिळेल असाही इशारा जारी करण्यात आला आहे. देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये पावसाची हजेरी, धुक्याची चादर आणि काही ठिकाणी उष्मा अशी स्थिती पाहायला मिळण्याची शक्यता असल्यानं हवामानाचा अनपेक्षित बदल सध्या अनुभवता येईल असं यंत्रणांचं म्हणणं आहे.
महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमधू धीम्या गतीनं हिवाळा काढता पाय घेत असून आता तापमानवाढ होण्यास सुरुवात झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये तापमानवाढ पाहायला मिळेल. तर, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचीही हजेरी पाहायला मिळू शकते.
राज्याच्या किनारपट्टी भागांमध्ये दमट हवामानाचा वरचष्मा पाहायला मिळेल. तर, पालघर, ठाणे, उत्तर कोकणात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात हवामान मुख्यत्वे कोरडं राहणार असून, इथं कमाल तापमानाचा आकडा 24 ते 27 अंशांदरम्यान राहणार असून, किमान तापमानाचा आकडा 17 ते 19 अंशांदरम्यान राहिल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
Thunderstorm accompanied with Lightning, light to moderate rain Gusty winds with Speed reaching 30 -40 Kmph very likely to occur at isolated places in the districts of North Madhya Maharashtra. pic.twitter.com/7AWQXyIkhM
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) February 2, 2026
हवामान अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार सध्या अरबी समुद्रात केरळसह लक्षद्वीपच्या किनाऱ्यानजीक समुद्रसपाटीपासून साधारण 900 मीटर अंतरावर चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती होत असून, केरळाच्या दक्षिणेपासून कर्नाटकापर्यंतसुद्धा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यानं दक्षिणेकडील राज्यांसह महाराष्ट्रातही पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे.