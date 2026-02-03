English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऊन्हाचा चटका आतापासून असह्य! पुढच्या 24 तासांत पावसासह बर्फही पडणार, कसं शक्यंय?

Maharashtra Weather News : मागील आठवड्याभरापासून देशासह राज्याच्या हवामानातही असंख्य बदल होत असून हे बदल पाहता यंदाच्या वर्षी उन्हाळा तुलनेनं काहीसा आधीच सुरू होणार असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 3, 2026, 07:07 AM IST
ऊन्हाचा चटका आतापासून असह्य! पुढच्या 24 तासांत पावसासह बर्फही पडणार, कसं शक्यंय?
maharashtra weather news 3 february 2026 rain predictions in central maharashtra marathwada snowfall alert kashmir uttarakhand himachal

Maharashtra Weather News : फेब्रुवारी महिना सुरू झाल्यानंतर सहसा थंडी देशातून काढता पाय घेते. मात्र यंदाचं वर्ष त्यासाठी अपवाद ठरू शकतं. कारण महाराष्ट्रात गारठा कमी झाला तरीही देशभरात मात्र उत्तरेकडे अद्यापही थंडीचा कडाका कायम असून मैदानी क्षेत्रांमध्ये पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार देशातील 9 राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, काही भागांमध्ये दाट धुकं पाहायला मिळेल असाही इशारा जारी करण्यात आला आहे. देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये पावसाची हजेरी, धुक्याची चादर आणि काही ठिकाणी उष्मा अशी स्थिती पाहायला मिळण्याची शक्यता असल्यानं हवामानाचा अनपेक्षित बदल सध्या अनुभवता येईल असं यंत्रणांचं म्हणणं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात कुठे बरसणार पाऊसधारा? 

महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमधू धीम्या गतीनं हिवाळा काढता पाय घेत असून आता तापमानवाढ होण्यास सुरुवात झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये प्रामुख्यानं मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये तापमानवाढ पाहायला मिळेल. तर, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचीही हजेरी पाहायला मिळू शकते. 

राज्याच्या किनारपट्टी भागांमध्ये दमट हवामानाचा वरचष्मा पाहायला मिळेल. तर, पालघर, ठाणे, उत्तर कोकणात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात हवामान मुख्यत्वे कोरडं राहणार असून, इथं कमाल तापमानाचा आकडा 24 ते 27 अंशांदरम्यान राहणार असून, किमान तापमानाचा आकडा 17 ते 19 अंशांदरम्यान राहिल असा प्राथमिक अंदाज आहे. 

हेसुद्धा वाचा : चार राज्य, न संपणारी वाट आणि एक वाहन... भारतातील सर्वात मोठा बसप्रवास मार्ग माहितीये?

 

एकाएकी ऊन पावसाचा हा खेळ का सुरुय?

हवामान अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार सध्या अरबी समुद्रात केरळसह लक्षद्वीपच्या किनाऱ्यानजीक समुद्रसपाटीपासून साधारण 900 मीटर अंतरावर चक्राकार वाऱ्यांची निर्मिती होत असून, केरळाच्या दक्षिणेपासून कर्नाटकापर्यंतसुद्धा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यानं दक्षिणेकडील राज्यांसह महाराष्ट्रातही पावसासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather 3 february 2026weather forecast

इतर बातम्या

अमेरिकेचा भारतासंदर्भात मोठा निर्णय! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क...

भारत